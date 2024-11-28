В украинских банках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (2-8 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 28 ноября банки покупают доллары в среднем по 41,4 грн, а продают по 41,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменниках будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Вечером же 28 ноября там определили стоимость валюты в средние 41,56/41,91 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах ожидается снижение курса в покупке и рост в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"Несмотря на довольно высокую "живость" на валютном рынке, курсовые показатели будут лишь незначительно изменяться. Однако мы предполагаем, что возможны едва заметные "движения" в сторону 42 грн за доллар. Однако, они не будут ощутимыми, резкими или провокационными для спроса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, валютному рынку не грозит "курсовая вьюга". А текущие изменения будут скорее "косметическими", чем системными.

"По-прежнему колебания будут происходить то вверх, то вниз. Что является одним из выразителей системы валютного рынка", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан, исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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