В украинских банках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать до выходных

Уже в ближайшие дни украинские банки могут ощутимо изменить курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозу, до конца текущей рабочей недели (9 февраля) стоимость валюты там ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,25 до 38,4 грн. Вечером же 6 февраля банки покупают доллар в среднем по 37,55 грн, а продают по 38,05 грн.

О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такие же изменения ожидаются и в обменниках.

Так, стоимость наличного доллара там прогнозируется на уровне от 37,35 до 38,3 грн. Сегодня вечером же они покупают валюту в среднем по 37,96 грн, а продают по 38,05 грн.

В целом же, отметил аналитик, в течении этой рабочей недели объемы покупки валюты населением по-прежнему будут превышать суммы, сдаваемые в обменники и кассы банков. Что, по его словам, говорит о том, что украинцы:

"стали гораздо спокойнее вести себя при ситуативных скачках курса";

меньше подвергаются ажиотажу даже в моменты роста ценников в обменниках.

Какой официальный курс выставил Нацбанк

Нацбанк же на 7 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,62 грн. Что на 7 коп. выше текущего.

Сколько можно покупать долларов в обменниках

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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