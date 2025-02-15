В Украине за несколько лет в шесть раз взлетело количество "элитных" авто: ГНС массово насчитывает по 25 тыс. грн налога

В Украине за последние несколько лет в 6,2 раза взлетело количество тех, кто должен платить налог за элитные авто. Речь идет о машинах не старше 5 лет, стоимость которых составляет от 375 минималок. Минэкономики уже разместило список марок машин, владельцы которых должны платить. О том, какие правила действуют, в каких случаях можно не платить и сколько получает бюджет, читайте в материале OBOZ.UA.

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В Украине взлетело количество элитных авто за время великой войны: сколько их и какие считаются элитными

Ежегодно Министерство экономики утверждает список автомобилей (модель, возраст и тип двигателя), владельцы которых должны заплатить налог в 25 тыс. грн. В 2025-м в перечень попало 355 моделей. Среди них, например, некоторые модели Aston Martin, Audi, Bentley, BMW и т.д. (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства). В 2022-м он содержал всего 189 марок автомобилей.

Условие для налогообложения: автомобиль должен быть не старше 5 лет, а его стоимость от 375 минималок (3 млн грн). Стоимость своего автомобиля можно рассчитать на специальном калькуляторе, разработанном экспертами министерства. Налог нужно платить раз в год, а его размер – 25 тыс. грн. Внести сумму владелец должен в течение 60 дней после получения уведомления от Государственной налоговой службы.

Государственная налоговая служба (ГНС) в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: за время большой войны количество украинцев, владеющих элитными авто, возросло почти в 6,2 раза. Если в 2022-м платить налог за "элитные авто" имели всего 1312 украинцев (речь идет о физических лицах), то уже в 2023-м их количество возросло до 6803, а в 2024-м – достигло 8094.

Сколько владельцев таких авто в 2025-м пока неизвестно. Органы, регистрирующие машины (сервисные центры МВД) обязаны с 1 апреля передавать информацию в Налоговую службу. "Таким образом, количество физических лиц, которые должны заплатить транспортный налог в 2025 году, можно определить только после получения информации от органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств", – рассказали в ГНС.

Вместе с тем, за последние годы росло и поступление в государственный бюджет от налога на авто. Так, если в 2022 украинцы заплатили 27,1 млн грн, то уже в следующем году сумма выросла до 84,6 млн грн. За 2024-й бюджет получил 136,2 млн грн транспортного налога. Если статистика роста поступлений увеличится, то уже в текущем году поступления могут перевалить за 150 млн грн в год. В масштабах всего государственного бюджета Украины это относительно небольшая сумма, однако, учитывая количество плательщиков, это значительная финансовая нагрузка на тех украинцев, которые владеют дорогими автомобилями.

Растет также количество должников: как наказывают тех, кто не платит налоги

Количество лиц, которые должны заплатить налог в 2022-м, составило 1312. Учитывая ставку налога, бюджет должен получить 32,8 млн грн, а получил всего 27,1 млн грн. Следовательно, долг составил около 5,7 млн грн или около 17,4% начисленной суммы. Уже в 2024-м налог должны уплатить 8094 человек на общую сумму 202,3 млн грн. В бюджет поступило всего 136,2 млн грн. Следовательно, задолженность составила 66,1 млн грн, или 32,6% начисленной суммы.

Против должников ГНС подает иски в суд, затем, имея судебное решение, можно арестовать счета и имущество должника. И платить заставляют даже в том случае, если лично уведомление о необходимости уплаты налогов не получалось. Например, как говорится в решении Сумского окружного административного суда по делу №480/9900/24: налоговики должны отправлять сообщения заказным письмом. Если документ не вручен должным образом, требовать уплату налогов нельзя.

Однако, если ДПС пыталась отправить вам сообщение рекомендательным письмом, но вас не было дома, когда пришел почтальон, платить все равно придется.

"Согласно абз. 2 п. 42.5 ст. 42 НК Украины в случае если почта не может вручить налогоплательщику документ в связи с отсутствием по местонахождению должностных лиц налогоплательщика, их отказом принять документ, ненахождение фактического места расположения (местонахождение) налогоплательщика по иным причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения. Налоговое уведомление-решение считается врученным ответчику", – говорится в решении суда.

Если не уплатить налог в течение 60 дней, то его сумма будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестоваться (так называемый налоговый залог). Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится.

Когда можно не платить: налоговая может прислать счет даже за относительно недорогие авто

И хотя перечень всех авто, за которые нужно платить налог, опубликован на сайте Минэкономики, налоговики часто самостоятельно "расширяют" список. Например, в деле № 640/21271/22 говорится, что ГНС в Киеве направила сообщение о необходимости уплатить 25 тыс. грн налога владельцу Maserati Levante 2021 года. При этом на момент начисления налога в списке был автомобиль Levante S GranSport.

В ДПС признали, что в перечне нет автомобиля Maserati Levante, но решили, что это такой же автомобиль, как и Levante S GranSport. "Автомобиль аналогичен транспортному средству, которое содержится в Перечне легковых автомобилей, с года выпуска которым прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы", – говорится в материалах дела.

Однако суд решил, что ГНС не имеет права самостоятельно сравнивать разные марки авто и решил удовлетворить иск владельца транспортного средства и обязать налоговиков отменить начисление. "Суд отмечает, что границы полномочий контролирующего органа заключаются исключительно в принятии налогового уведомления-решения на основании размещенной на официальном веб-сайте Министерства экономики Украины информации об автомобилях, являющихся объектом налогообложения транспортным налогом", – говорится в материалах дела.

Похожее дело (№500/6390/24) в январе рассмотрел Тернопольский окружной административный суд. Украинец в 2024 году купил Tesla Model X. При том в перечне Минэкономики был автомобиль Tesla Model X long range (это другая марка). Машину украинец купил за 47,4 тыс. долларов (на тот момент 1,9 млн грн).

Судом исследован Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2024 году, который размещен на официальном веб-сайте Министерства экономики Украины, и установлено наличие в этом Перечне транспортных средств марки TESLA, однако исключительно моделей: "S Plaid", "Cybertruck", "Roadster" и "X LR", в то время как X-LR. Следует отметить, что указанная модель марки TESLA была объектом налогообложения в прошлом году согласно Перечню легковых автомобилей, подлежащих обложению налогом транспортным налогом в 2023 году, который размещен на официальном веб-сайте Министерства экономики Украины.

В результате суд принял решение: истец не должен платить 25 тыс. грн налога, а Государственная налоговая служба незаконно начислила налог за тот автомобиль, который к моменту начисления уже был исключен из перечня Минэкономики.