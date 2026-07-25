В Украине ВВП на душу населения уже достиг уровня до начала полномасштабной войны: МВФ озвучил цифры

Замедление роста реального ВВП Украины в 2025 году до 1,8% (по сравнению с 5,5% в 2023 году) привело к тому, что общий объем экономики составил 79% от показателей довоенного 2021 года. В то же время в расчете на душу населения реальный ВВП, вероятно, уже приблизился к показателям, зафиксированным до полномасштабного вторжения.

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Об этом говорится в обновленных материалах программы расширенного финансирования (EFF), обнародованных Международным валютным фондом.

"Реальный ВВП на душу населения, вероятно, приблизился к довоенному уровню, учитывая сокращение численности населения с начала войны. Экономический рост все в большей степени обусловлен частным потреблением, тогда как сбережения частного сектора сократились", — отмечают эксперты Фонда.

Базовый сценарий развития экономики (2026–2027 годы)

Базовый прогноз МВФ основан на предположении о завершении активных боевых действий к 2027 году:

2026 год: рост ВВП замедлится до 1,0–1,6% , а инфляция ускорится до 10,5% ;

рост ВВП замедлится до , а инфляция ускорится до ; 2027 год: темпы роста ВВП ускорятся до 3,5%, а инфляция замедлится до 8%.

Несмотря на снижение показателя роста реального ВВП на текущий год (с ранее прогнозируемых 1,8–2,5%), МВФ улучшил оценку номинального ВВП Украины — с 10,01 трлн грн до 10,19 трлн грн. Также существенно пересмотрены прогнозы доходов населения:

рост номинальных доходов повышен с 12,0% до 20,4% ;

повышен с 12,0% до ; рост реальных доходов — с 5,6% до 10,6%.

Ключевые риски для базового прогноза

По оценке МВФ, главными угрозами для реализации базового сценария остаются факторы безопасности:

интенсификация или затягивание войны: отсутствие надёжных гарантий безопасности в ходе мирного урегулирования или активизация боевых действий существенно ухудшат экономические показатели. Ближневосточный конфликт: возможны побочные эффекты из-за перебоев в оборонных закупках и снижения способности международных партнеров оказывать финансовую и военную помощь. "Усталость от реформ" и выполнение требований доноров: задержки во внедрении ключевых структурных мер (особенно согласованных с ЕС) грозят торможением выплат, сужением фискального пространства и рисками для макрофинансовой стабильности. Проблемы с возвращением беженцев: провалы в реформировании государственного управления и развитии рыночной экономики могут лишить украинцев мотивации возвращаться из-за рубежа, что подорвет долгосрочный потенциал страны.

Негативный сценарий: затяжной конфликт до 2028 года

Пессимистический сценарий МВФ рассчитан на случай постепенного перехода войны в "замороженную" фазу до 2028 года (со смещением негативного шока на вторую половину 2026 года):

Рост ВВП: в 2026–2028 годах будет оставаться на уровне всего 0,5% в год, с ускорением до 3,4% только в 2029 году.

в 2026–2028 годах будет оставаться на уровне всего в год, с ускорением до только в 2029 году. Инфляция: составит 12,5% в 2026 году и 10% в 2027 году.

составит в 2026 году и в 2027 году. Бюджет и резервы: ожидается существенный рост бюджетного дефицита и государственного долга из-за увеличения военных расходов, а также увеличение дефицита текущего счета платежного баланса, что окажет давление на международные резервы страны.

Справочно: в документе МВФ напоминает, что для сравнения в 2017 году ВВП Украины на душу населения составлял $2,64 тыс. при оценочной численности населения на уровне 44,8 млн человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, бюджетные проблемы России, связанные с колоссальными расходами на войну в Украине, вынуждают Кремль распродавать свои золотые запасы рекордными темпами. В результате они сократились до минимума за более чем шесть лет.

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