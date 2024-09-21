В Украине в нескольких сферах в разы выросла зарплата: где наблюдается рекордная тенденция

В Украине заработная плата за год выросла на 23%. При этом в некоторых областях наблюдается рост заработных плат в несколько раз. Речь идет, в частности, о вакансиях для переводчиков с испанского, налоговых консультантов, руководителей отделов контента.

Видео дня

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Больше всего средняя зарплата выросла у переводчика на испанском (на 245%). Сейчас в среднем на кадровом портале указана заработная плата для специалистов в размере 70 000 грн. На втором месте – налоговый консультант с зарплатой в 32500 грн (рост на 160%).

Где больше всего за год выросли зарплаты:

Переводчик испанского: с 20 000 до 70 000 грн (+245%)

Налоговый консультант: с 12 500 до 32 500 грн (+160%)

Руководитель отдела контента: с 30 00 до 70 000 грн (+133%)

Директор по качеству: с 17 500 до 40 000 грн (+129%)

Социолог: с 8500 до 19 000 грн (+124%)

В то же время, средняя зарплата в Украине по состоянию на сентябрь 2024-го по данным work.ua выросла с 17500 до 21500 грн. То есть на 23%. Худшая динамика заработных плат у программистов. К примеру, программист Golang в сентябре 2024-го в среднем зарабатывает 92500 грн, что на 43% меньше, чем в сентябре 2023-го.

У .Net-программиста зарплата снизилась на 25% до 60 000 грн. Fullstack разработчик стал зарабатывать на 14% меньше (60 000 грн).

В Украине самая популярная вакансия – продавец-консультант. Он в среднем зарабатывает 17 700 грн. ТОП самых популярных профессий:

Продавец-консультант – 17 700 грн (+21%)

Менеджер по продажам – 30 000 грн (+30%)

Водитель – 27 500 грн (+22%)

Администратор – 19 000 грн (27%)

Повар – 22 000 грн (+26%)

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!