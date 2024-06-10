В Украине существенно увеличилось количество банкротов: раскрыта статистика

В 2024 году количество дел о банкротстве среди украинских граждан выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 343 случая за первые пять месяцев. За последние пять лет в Украине открылось около 2 тысяч дел о банкротстве людей.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Верховного суда. Согласно данным Верховного суда Украины, 343 украинца подали на банкротство, что в 2,2 раза больше, чем за весь 2023 год. В 2023 году было зафиксировано 575 случаев банкротства среди населения.

Интерес к этой теме незаурядный, поскольку за последние пять лет количество дел о банкротстве постоянно росло. В частности, в 2019 году было открыто только 22 дела о банкротстве людей, в 2020 году эта цифра выросла в 8,3 раза, а в 2021 году – в 2,7 раза.

Подробный анализ показывает, что более половины (58%) банкротов относятся к возрастной категории от 25 до 45 лет, еще 38,3% являются лицами старше 45 лет, а только 3,7% - младше 25 лет. По половому признаку распределение банкротов почти равно: 54% – мужчины, 46% – женщины.

"Судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства. Однако эта процедура не известна и распространена среди украинцев, и на то есть несколько причин: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не стать средств. Кроме того, кредиторы и финансовые учреждения не очень охотно представляют свои требования в такие судебные дела, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека и сэкономить на судебных издержках, или наоборот, пытаются торпедировать процедуру, дискредитируя должника. стороны, гражданам тоже необходимо уяснить, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего", – отметил адвокат и арбитражный управляющий Денис Павлович Лихопек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2020 года количество граждан Украины, живущих в бедности, увеличилось на 1,8 млн человек (по методологии Всемирного банка) – до 9 млн и составило почти 29% населения. Главная причина обнищания украинцев – начавшаяся Россией война, а международная помощь позволяет сгладить влияние действий страны-агрессора.

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