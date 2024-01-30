В Украине стало больше наличных денег: сколько купюр гривни приходится на одного жителя

В 2023 году в Украине увеличилась общая сумма находящихся в обороте наличных денег. Их стало больше на 48,3 млрд грн – или 6,7%. В целом же на 1 января в обороте находилось наличности на 764,4 млрд грн, а на одного украинца приходилось 66 банкнот и 177 монет.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили: в 2022 году темпы роста наличных денег в украинском обороте были еще выше.

"[Тогда] этот показатель вырос на 14,1%. Что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, вызванным началом полномасштабной войны и ракетного террора", – говорится в сообщении.

Сколько купюр приходится на одного украинца

В целом же, рассказали в регуляторе, в наличном обороте находятся 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд грн. А кроме того, 14,5 млрд монет – без учета памятных и инвестиционных, т.е., обычных, – на 6,7 млрд грн.

При этом на начало 2024 года на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот. А также 177 платежных разменных и оборотных монет.

Каких купюр больше всего

Больше всего же в обращении находится банкнот номиналом 500 грн – 28,3% от общего количества. А монет – номиналом 10 копеек (28,2%).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, 4,6%. А монет – номиналом 10 гривен (1,4%).

100 и 200 грн становиться меньше

В то же время, отмечается, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 100 и 200 грн. В прошлом году их стало меньше на 26,4% и 25,7% соответственно.

А вот купюр в 1 000 грн стало больше – сразу на 62,3%. Это самый высокий показатель прироста среди всех остальных банкнот.

Как распознать фальшивые деньги

В то же время, рассказали ранее в Нацбанке, несмотря на то что фальшивомонетчики стали реже подделывать гривню, полностью от этого они не отказались. Так, в первый год полномасштабной войны чаще всего мошенники подделывали купюру 500 грн. Таких было обнаружено 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от общей суммы.

Также фальшивомонетчики часто "выпускали" банкноты 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от общей суммы. Показатели купюр-подделок 100 грн – соответственно 8% и 2%.

Впрочем, распознать фальшивки можно, ведь часто они довольно низкого качества. Сделать это можно несколькими способами, в частности на ощупь. Так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно:

на изображения.

У настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенная в толщу бумаги полимерная защитная лента.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятность же разбогатеть на украинских монетах, которые НБУ выводит из оборота, крайне низкая. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, а потому дорогими и коллекционными не станут.

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