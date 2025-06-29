В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: кого назначили председателем

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства и ликвидировал пять совещательных органов, существовавших ранее. Председателем новосозданного органа он назначил главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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В состав Совета вошли более 70 представителей украинского бизнеса. Соответствующий указ под номером 421/2025 от 27 июня опубликован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины,... постановляю образовать Совет по вопросам поддержки предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", – говорится в указе Зеленского.

Вновь созданный консультативно-совещательный орган:

анализировать эффективность государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщать выявленные проблемы и готовить предложения относительно возможных путей их решения;

в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщать выявленные проблемы и готовить предложения относительно возможных путей их решения; разрабатывать меры по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, защиты права собственности и конкуренции в соответствии с лучшими практиками регулирования бизнес-среды;

осуществления предпринимательской деятельности, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, защиты права собственности и конкуренции в соответствии с лучшими практиками регулирования бизнес-среды; обрабатывать законодательные инициативы по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формировать предложения по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;

по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формировать предложения по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; способствовать укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, общественными объединениями, представляющими их интересы, с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.

Председателем совета Зеленский назначил Андрея Ермака, его заместителем – первого вице-министра, главу Министерства экономик Юлию Свириденко.

Известно, что в состав Совета вошло более 70 предпринимателей, в частности бизнесмен и банкир, соучредитель компании Fintech Band и проектов Monobank и британского необанка Koto Олег Гороховский, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, политик и предприниматель, глава наблюдательного совета ООО "ТАС АГРО", бывший соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Тигипко, основатель одной из крупнейших строительных компаний KAN Игорь Никонов, соучредитель компании "Новая почта", президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов и другие. С персональным составом Совета можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Этим же указом Зеленский ликвидировал пять созданных ранее консультативных органов:

Национальный совет реформ (созданный в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко для координации совместной политики по реформам);

(созданный в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко для координации совместной политики по реформам); Исполнительный комитет реформ (во времена Зеленского его возглавлял Михеил Саакашвили);

(во времена Зеленского его возглавлял Михеил Саакашвили); Национальный инвестиционный совет (созданный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину);

(созданный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину); Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства (созданный Зеленским в 2020 году для налаживания связи между властью и малым предпринимательством);

(созданный Зеленским в 2020 году для налаживания связи между властью и малым предпринимательством); Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения (созданный после скандала с задержанием Игоря Мазепы в январе 2024 года с целью налаживания взаимоотношений между властью и бизнесом).

Напомним, на днях Зеленский назначил нового судью Конституционного суда. Им стал Александр Водянников. OBOZ.UA рассказывал, что известно о новом судье КСУ, благодаря которому работа института была разблокирована.

Также президент недавно анонсировал трудовую реформу.

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