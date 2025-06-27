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Зеленский назначил нового судью Конституционного суда: почему это важно

София Закревская
Новости политики
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Зеленский назначил нового судью Конституционного суда: почему это важно

Президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного Суда Украины. Им стал Александр Водянников.

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Соответствующий указ Зеленский подписал 27 июня. Это решение главы государства является важным, поскольку в январе в КСУ осталось 11 судей из 18. Из-за этого работа суда была заблокирована, потому что для кворума необходимо минимум 12 судей.

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда: почему это важно

Что известно о новом судье КСУ

В 2000 году он окончил Киевский национальный университет им. Т.Шевченко по специальности "Международное право", квалификация – магистр. В 2002 он окончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил степень LL.M. (Legum Magister) в сравнительном конституционном праве.

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда: почему это важно

Александр Водянников работал начальником отдела европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг".

Он является консультантом Конституционной Комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы.

В своей автобиографии Водянников написал, что он участвует в парламентских рабочих группах по работе над законопроектами в качестве эксперта. Среди последних – участие в рабочей группе Комитета по вопросам правовой политики по законодательному урегулированию лоббистской деятельности.

А в мае 2022 года он был привлечен к работе подгруппы по вопросам реформы конституционного судопроизводства Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, в рамках которой участвовал в разработке проекта Плана восстановления Украины.

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда: почему это важно

Как сообщал OBOZ.UA, одна из кандидаток на должность судьи Конституционного суда Украины спровоцировала бурную реакцию сети тем, как объяснила свои имущественные приобретения, в частности земельного участка с бассейном. Она заявила, что бассейн якобы размещен на соседнем участке, который принадлежит ее сестре, а вся проблема – в отсутствии забора. Однако украинцы выразили сомнения в правдивости таких объяснений.

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