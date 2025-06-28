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Учился в Венгрии, работал в ОБСЕ: что известно про Александра Водянникова, которого Зеленский назначил судьей КСУ

София Закревская
Новости политики
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Учился в Венгрии, работал в ОБСЕ: что известно про Александра Водянникова, которого Зеленский назначил судьей КСУ

27 июня президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного суда Украины. Им стал Александр Водянников родом из Кременчуга Полтавской области.

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В этой сфере он уже 25 лет и имеет опыт работы в ОБСЕ, в сфере конституционной реформы, законотворческой деятельности и конституционного судопроизводства. OBOZ.UA собрал информацию об образовании и профессиональном пути нового судьи КСУ.

Образование

В своей автобиографии Водянников написал, что в 2000 году он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право", квалификация – магистр.

В 2002-м он окончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил квалификацию магистра права в сравнительном конституционном праве.

В 2016 году в Институте государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины Водянников защитил диссертацию по специальности "международное право" на тему "Принцип налоговой недискриминации в праве ВТО и ЕС: сравнительный анализ" и получил научную степень кандидата юридических наук.

Начало работы

Трудовую деятельность Александр Водянников начал в июле 1999 года помощником юрисконсульта в договорном бюро ОАО "Техтрансмаш" в Кременчуге, в январе 2000 года был переведен юрисконсультом в договорном бюро.

В декабре 2000 года он был назначен на должность главного специалиста Центра сравнительного права при Министерстве юстиции Украины. В августе 2003 года был переведен на должность начальника отдела европейского и сравнительного права Центра европейского и сравнительного права Министерства юстиции Украины, на которой работал до февраля 2004 года.

3 февраля 2004 по декабрь 2006 года был юридическим консультантом Группы управления Проектом Всемирного банка "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг".

В ноябре 2004 года Водянников был принят на должность научного советника по вопросам верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине, на которой работал до апреля 2007 года. После этого работал национальным менеджером программ по верховенству права и правам человека Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Учился в Венгрии, работал в ОБСЕ: что известно про Александра Водянникова, которого Зеленский назначил судьей КСУ

3 июня 2014 года по октябрь 2022 года он работал на должности национального советника по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине. В этот период Водянников помогал парламентским и правительственным структурам в улучшении соблюдения обязательств, взятых в рамках ОБСЕ в области прав человека, юстиции, внутренних дел и безопасности, исследования европейских правовых систем. Также он предоставлял рекомендации парламенту и другим органам государственной власти.

В ноябре 2022 года в связи с прекращением мандата Координатора проектов ОБСЕ в Украине он был переведен на должность старшего проектного сотрудника (верховенство права и права человека) Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Путь в КСУ и ЕСПЧ

В 2023-2024 годах Водянников участвовал в конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины, назначаемого Верховной Радой Украины. В 2024 году он был включен Консультативной группой экспертов в рейтинговый список кандидатов на должность судьи КСУ, допущенных к конкурсному отбору Комитетом ВР по вопросам правовой политики, однако назначен не был.

В 2021 году он принял участие в конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает президент Украины. Единогласным решением конкурсной комиссии был рекомендован для назначения на должность судьи КСУ, получив самый высокий рейтинг среди кандидатов. Назначен не был.

В 2021-2022 году Водянников участвовал в выборах судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины. Получил вторую позицию в рейтинге кандидатов, его кандидатура была одобрена Комитетом ПАСЕ по выборам судей ЕСПЧ, однако по результатам результате голосования на сессии ПАСЕ избран не был.

Профессиональный опыт

С ноября 2014 по май 2019 года входил в Совет по вопросам судебной реформы и работал над обновлением законодательства о Конституционном суде, процессуальных кодексов и судебной реформе. В 2015–2019 годах был консультантом Конституционной комиссии, активно участвовал в разработке изменений в Конституцию относительно правосудия и децентрализации, в частности относительно конституционной жалобы.

С августа 2019 года – консультант/наблюдатель в Комиссии по вопросам правовой реформы, где работал над изменениями в Конституцию и законодательством о судебной власти. В мае 2022 года присоединился к подгруппе по реформе конституционного судопроизводства Нацсовета по восстановлению Украины, где участвовал в разработке Плана восстановления.

В 2002–2003 годах участвовал в разработке Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС. С 2004 года предоставил более 300 выводов о соответствии законопроектов международным стандартам и был членом Научно-экспертного совета Комитета по евроинтеграции (2008–2012).

В 2017 году он присоединился к разработке концепции Высшего антикоррупционного суда Украины и общего видения его принципов вместе с экспертами гражданского общества и международными партнерами. В рамках Совета по вопросам судебной реформы участвовал в подготовке новых редакций процессуальных кодексов, в частности глав ГПК о принудительной психиатрической помощи и ограничения дееспособности, с учетом решений КСУ и ЕСПЧ.

Сейчас он привлекается как эксперт в парламентские рабочие группы, в частности – в рабочую группу Комитета по вопросам правовой политики по урегулированию лоббистской деятельности.

С 2014 года Водянников подготовил на запрос судей-докладчиков Конституционного суда Украины и участников конституционных производств 9 консультативных заключений по ряду дел, а также Также оказывает аналитическую помощь специальным советникам КСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, указ о назначении Александра Водянникова президент Владимир Зеленский подписал 27 июня. Это позволит разблокировать работы КСУ, ведь для кворума необходимо минимум 12 судей.

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