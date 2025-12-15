В Украине сделали шаг к отмене "копеек": чего ожидать и когда

В Украине профильный комитет Верховной Рады рекомендовал для принятия законопроект о переименовании "копейки" в "шаг". Фактически сейчас в Украине в обращении почти 14 млрд монет, а в дальнейшем в течение 3-4 лет будут выпускаться лишь монеты "50 шагов" в количестве нескольких десятков миллионов штук, все остальное номиналом свыше 1 грн.

О переименовании сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом реформу о переименовании копейки в шаг", – говорится в сообщении.

Документ, авторы которого Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и еще несколько народных депутатов, предусматривает официальное переименование украинской мелкой разменной монеты. Во время переходного периода в параллельном обращении останутся как копейки, так и шаги, с соотношением 1:1, что позволит избежать резкого потрясения для потребителей и бизнеса.

Согласно проекту, до конца 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует изготовить 20 млн монет номиналом 50 шагов, тогда как старые 50 копеек еще будут оставаться в обращении на переходный период. В целом в финрегуляторе отмечают, что чеканка полностью новых монет займет несколько лет, поэтому переход будет постепенным.

Авторы законопроекта аргументируют необходимость перехода на "шаг" восстановлением национальных традиций и десоветизацией финансовой системы. Они отмечают, что копейка осталась в обращении только во "враждебных к Украине" государствах – России, Беларуси и непризнанном Приднестровье. По словам Даниила Гетманцева, шаг к "шагу" является "фундаментальным и сногсшибательным" и, мол, может стать мощным "победоносным" шагом к макрофинансовой стабильности государства.

Как отмечает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), десоветизация этого вопроса уже частично произошла сама собой из-за инфляции и девальвации национальной валюты. НБУ подтверждает, что сейчас в обращении находится более 14 млрд монет, а в будущем будут выпускаться только "50 шагов" в количестве нескольких десятков миллионов штук в год в течение 3-4 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк выводит из обращения монеты, однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

