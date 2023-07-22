В Украине рост цен замедлился до самого низкого за большую войну показателя: исследование

В Украине инфляция в июне замедлилась до 12,8% (по сравнению с июне прошлого года), это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны. В инфляции в годовом измерении наконец-то перестал учитываться стремительный рост цен в первые месяцы полномасштабной войны.

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Об этом говорится в данных Института экономических исследований. В июне индекс цен вырос на 0,8% (по сравнению с прошлым месяцем). Рост объясняется повышением тарифа на электроэнергию на 83% для большинства домохозяйств и на 57% для те, кто тратит больше 250 кВт*ч в месяц.

В июне все еще снижались цены на топливо, однако возвращение старых налогов с июля эту тенденцию перебьет. Среди продуктов питания продолжали снижаться цены на крупы и масло на фоне больших запасов, но в дальнейшем высокими темпами росли цены на мясо и мясопродукты.

Что повлияло на ситуацию в экономике:

Разрушение Россией Каховской дамбы негативно повлияло на показатели развития экономики в июне. Реальный ВВП вырос в июне на 15,3% после роста на 20,9%.

В Украине продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике для подготовки к новому отопительному сезону.

Из-за фактической остановки "зернового коридора" украинская железная дорога наращивает объемы перевозок. Дефицит торговли товарами и услугами за первые пять месяцев текущего года вырос до 14,2 млрд дол. в результате очень медленного возобновления экспорта.

Гранты и международная помощь в дальнейшем помогают правительству вовремя финансировать социальные расходы. ЕС пообещал Украине программу поддержки в 50 млрд евро на четыре года, но для этого нужно еще проделать домашнюю работу..

НБУ сначала приблизит наличный и карточный курс к официальному, а затем постепенно отпускать курс, если сохранится макроэкономическая стабильность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс. грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для работающих по договору поручения составляет 210 грн в час. В месяц, в зависимости от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.

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