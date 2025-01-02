В Украине прогнозируется заметное изменение курса доллара: чего ожидать в ближайшее время

В начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет на около 0,8 грн – до 42-42,8 грн/доллар.

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Впрочем, отмечается, этот рост в последующие месяцы может сойти на нет. После чего курсовые изменения станут медленнее.

"Курсовые показатели доллара США вряд ли выйдут из-под контроля. …В первом квартале рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 процентных пункта (около 0,8 грн). То есть, не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн", – рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

При этом он подчеркнул: Нацбанк же, "по примеру 2024 года", может применить стратегию сглаживания в регулировании рынка. Согласно ей,темпы роста курсов валют:

могут быть умеренными;

станут "действенным средством для сдерживания инфляции".

"На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а значит, курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", – резюмировал Мамедов.

НБУ обновил курс доллар почти до рекорда

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара на 3 декабря до 42,04 грн. Что:

на 0,07 коп. превышает текущий;

является повторением рекордного курса за всю историю Украины (действовал 31 декабря 2024 года).

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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