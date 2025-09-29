В Украине появятся новые 10 грн: когда Нацбанк выпустит монету

В Украине появится новая памятная монета. Нацбанк намерен выпустить 10 грн, посвященные Архангелу Михаилу, который в христианской традиции является защитником, патроном воинов и рыцарей. Ожидается, что новая монета появится в октябре.

Видео дня

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

Получит название "Архангел Михаил".

"Архангел Михаил". Войдет в серию "Духовные сокровища Украины".

В целом же, о новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет отчеканена из серебра 999 пробы.

Вес драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Диаметр – 38,6 мм.

Тираж составит до 10 000 штук.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!