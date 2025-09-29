В Украине появятся новые 10 грн: когда Нацбанк выпустит монету
В Украине появится новая памятная монета. Нацбанк намерен выпустить 10 грн, посвященные Архангелу Михаилу, который в христианской традиции является защитником, патроном воинов и рыцарей. Ожидается, что новая монета появится в октябре.
Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:
- Получит название "Архангел Михаил".
- Войдет в серию "Духовные сокровища Украины".
В целом же, о новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:
- Монета будет отчеканена из серебра 999 пробы.
- Вес драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
- Диаметр – 38,6 мм.
- Тираж составит до 10 000 штук.
Какие монеты подлежат изъятию
Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
