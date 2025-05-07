В Украине появится больше социального жилья: сколько громад планируют присоединиться к строительству

В Украине появится больше социального жилья – к пилотному проекту с ЕИБ (Европейский инвестиционный фонд) могут присоединиться 50 громад. Они получат поддержку, если смогут сами софинансировать строительство и обеспечить условия для жизни и работы людей.

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Об этом рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии СМИ. В Украине стартует амбициозный пилотный проект по созданию социального муниципального жилья.

Его цель – построение новой модели доступного жилья, которая не просто будет решать проблему крыши над головой, а станет частью большей стратегии восстановления и экономического развития громад. По словам Кулебы, к проекту могут присоединиться около 50 украинских громад, которые докажут свою способность, как институциональную, так и финансовую. По словам Кулебы, это не просто распределение средств, а привлечение ответственных партнеров, которые имеют видение и ресурсы.

"Для нас очень важно, чтобы инициатива шла именно от громад. Чтобы они не только хотели приобщиться, но и были способны реализовать проект", – подчеркнул министр.

Сотрудничество с ЕИБ включает не только финансовую поддержку, но и передачу европейского опыта. Проект реализуется в тесной координации с Еврокомиссией и ведущими экспертами по вопросам жилищной политики стран ЕС. Как отметила Кристина Микулова, глава регионального представительства ЕИБ в Восточной Европе, первое соглашение в рамках проекта может быть подписано уже в 2025 году.

Цель проекта не просто строительство домов, а создание жилья, которое будет частью функциональной среды – с работой, образованием, транспортом и социальными услугами. По словам Кулебы, власть на местах должна не только построить жилье, но и обеспечить его привязку к реальным экономическим процессам.

"Мы должны с самого начала понимать, для кого строим жилье. Если громада говорит: "У нас есть спрос – две тысячи семей, есть рабочие места, есть школы", – тогда это действительно эффективный проект", – пояснил министр.

Сейчас идет разработка финансово-экономической модели, ведутся активные консультации с Министерством финансов, Министерством экономики и международными донорами. Подход к созданию социального жилья будет системным, долгосрочным и устойчивым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, которые владеют большими квартирами или домами, придется уплатить налог на "лишние метры" – в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления. Размер налога зависит от площади недвижимости и решения местного совета.

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