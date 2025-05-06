Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: в какую сумму обойдутся "лишние метры"

Украинцам, которые владеют большими квартирами или домами, придется уплатить налог на "лишние метры" – в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления. Размер налога зависит от площади недвижимости и решения местного совета.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Налог на недвижимость должны уплатить юридические и физические лица, являющиеся владельцами объектов, площадь которых превышает установленные законом нормы.

Физические лица получают налоговые уведомления-решения по месту своей регистрации. Именно эти уведомления определяют размер налога и содержат всю необходимую информацию: адрес, площадь объекта, ставку, а также информацию о льготах (если таковые имеются).

Обязательной является уплата налога в течение 60 дней с момента получения уведомления. Несвоевременная уплата может повлечь за собой штрафные санкции. В Украине установлены следующие предельные размеры площади, которые не облагаются налогом:

для квартиры (или квартир) - до 60 кв.м;

- до 60 кв.м; для дома (или домов) - до 120 кв.м;

- до 120 кв.м; в случае владения и квартирой, и домом - до 180 кв.м суммарно.

Все, что сверх этих норм, облагается налогом. Сумма рассчитывается только за "лишние" квадратные метры. Максимальная ставка налога не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года. В 2024 году минимальная зарплата составляла 7100 грн, поэтому максимальная ставка - 106,5 грн за каждый "лишний" квадрат.

Пример: если в собственности есть квартира на 100 кв.м, налог начисляется на 40 кв.м (100 - 60). По максимальным ставкам это составляет 4260 грн. Но окончательную сумму устанавливает местная власть.

Если площадь квартиры превышает 300 кв.м, а дома - 500 кв.м, сумма налога автоматически увеличивается на 25 000 грн за каждый объект. Это правило также распространяется на нежилую недвижимость.

Если недвижимость используется для получения прибыли (сдается в аренду, лизинг, ссуду или в предпринимательской деятельности), налог начисляется независимо от площади объекта. Граждане могут:

обратиться в Центр обслуживания плательщиков для проверки правильности начисленной суммы;

просмотреть уведомление вЭлектронном кабинете плательщика или в приложении "Моя налоговая" (при наличии электронного ключа).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после завершения военного положения автоматически уменьшится ставка военного сбора - с нынешних 5% до 1,5%. Такая норма уже закреплена в законодательстве, и для ее реализации не потребуется никаких дополнительных решений от парламента или правительства.

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