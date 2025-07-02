В Украине построят государственные квартиры для аренды по 6 тыс. грн: кто получит жилье

В Украине создадут фонд муниципального арендного жилья. Его будут использовать для расселения действующих военнослужащих и ветеранов, родных погибших защитников, ВПЛ и представителей других категорий населения, которым государство оказывает поддержку.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее решение приняли на заседании правительства 2 июля. Проект носит экспериментальный характер и предусматривает, что заказчиками строительства муниципального жилья будут выступать общины, а финансировать строительство будут за счет местных бюджетов, кредитных и грантовых средств.

Документацию будут разрабатывать на основе готовых проектных решений, что должно значительно ускорить и удешевить сам процесс. Прежде всего муниципальное жилье получат украинцы из таких категорий населения:

ветераны;

родные погибших защитников;

военнослужащие;

ВПЛ;

дети-сироты;

учителя;

врачи;

коммунальщики.

Жилье, как и его получатели должны соответствовать определенным критериям, а именно:

метраж – 40 кв.м на семью из двух человек ;

; пригодность квартиры к проживанию;

наличие меблировки и бытовой техники.

Стоимость аренды будут формировать по специальной формуле, учитывая условия конкретного региона. Сама ставка будет значительно ниже рыночной, а потому подойдет для семей с небольшим достатком, ориентировочно – около 6 тысяч грн за месяц аренды однокомнатной квартиры.

"Также благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места – общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова – 540 млн грн. Эти средства они инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы", – добавил Шмыгаль.

Жилищный вопрос в Украине: нужно построить миллион квартир

Еще в прошлом году в Государственном агентстве восстановления заявляли, что сейчас в Украине жилья в коммунальной собственности практически нет. А для создания условий для возвращения украинцев из-за границы и поддержки тех, кто остался, нужно около миллиона новых квартир.

Тогда глава агентства Сергей Сухомлин заявлял, что на первом этапе планировалось построить до 8000 квартир. Проект оценили в 400 млн евро, которые планировали привлечь из грантов и кредитов международных партнеров. Такие дома должны были быть энергоэффективными с высотой в 5-10 этажей и иметь 1-3-комнатные квартиры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в большинстве крупных городов Украины владельцы переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде, где за последние 6 месяцев стоимость такого жилья выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.

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