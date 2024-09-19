В Украине подскочили цены: к чему призвали готовиться в НБУ

В Украине ускорилась инфляция – в августе она выросла до 7,5% в годовом измерении (с 5,4% в июле). При этом в ближайшее время давление на цены будет сохраняться. Таким образом ожидать снижения стоимости товаров и услуг не приходится.

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Об ускорении инфляции сообщили в Нацбанке. Там отметили, что на рост потребительских цен повлиял ряд факторов. В частности:

снижение объемов урожаев;

увеличение расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда;

эффекты от ослабления обменного курса гривни в предыдущие месяцы.

Кроме того, подчеркивается, в ближайшие месяцы рост инфляции в Украине будет умеренно расти. На это повлияют:

расширение совокупного спроса в результате бюджетных расходов;

увеличение расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию;

повышение акцизов.

"Однако взвешенная монетарная политика НБУ и уменьшение внешнего ценового давления будут способствовать постепенному замедлению инфляции и возвращению к цели 5% в течение следующих лет. Для достижения цели НБУ будет поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке", – отметили в Нацбанке.

В Украине ощутимо подорожали продукты

В целом же в Украине значительно подорожали продукты питания – с августа-2023 по август-2024 цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру, конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

По данным Госстата, рост цен на подорожавшие продукты составил 3,9-36%. Кроме овощей, в цене выросли также:

макаронные изделия – на 3,9%;

хлеб и хлебопродукты – 5,5%;

рыба и продукты из рыбы – 6,7%;

сыр и творог – 9,1%;

молоко – 9,4%;

фрукты – 10,3%;

хлеб – 12,2%;

сливочное масло – 18,5%.

На подешевевшие продукты цены снизились на 0,7-20,2% – при этом их перечень скуден. Помимо яиц это:

подсолнечное масло – подешевело на 5,4%;

сахар – 1,7%;

мясо и мясопродукты – 0,7%.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с августа 2023-го по август 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,5%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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