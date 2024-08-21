НБУ ограничит украинцам переводы денег с карты на карту: в Украине взялись за преступные "дропы"

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит для выходных p2p-переводов с карты на карту. Ожидается, что он будет составлять 100 000 грн в месяц. Необходимость же этого продиктована тем, что мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета для незаконных платежей и отмывания огромных сумм. В частности, НБУ обнаружил уже около 80 тысяч таких "дропов".

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Сами же "дропы" – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Такие платежные средства используются в качестве транзитных для проведения переводов на разные суммы между другими счетами. Это нужно злоумышленникам, чтобы ввести жертв в заблуждение, "запутать следы" и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений.

Средства, проходящие через счет "дропа2, могут быть получены преступным путем, в частности торговлей наркотиками, людьми, оружием и т.д. Также счета "дроп" часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей.

"Денежных мулов" могут привлекать на постоянной основе – когда он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент. Или "единоразово" – когда "дроп" за одноразовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к веб-банкинга.

Один "дроп" пропускает за год через себя 2-2,5 млн грн

Ранее же нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил: на прошедшем 13 августа заседании временной следственной комиссии (ВСК) по "дропам" представитель НБУ сообщил: за год один "дроп" пропускает через себя 2-2,5 млн грн. При этом за год только в двух банках регулятор смог закрыть 80 тыс. "дропов" – "но до сих пор их очень много".

"То есть даже по 80 тыс. "дропов", которые обнаружил НБУ, – это уже где-то около 200 млрд грн проходит через в год, по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам. ... Потери налогами составят более 50 млрд грн", – объяснил масштаб проблемы нардеп.

При этом он подчеркнул: часто люди бессознательно становятся участниками такого преступления. Но есть и такие, которые ходят от банка в банк, чтобы открыть свои счета, которые потом продают преступникам.

"Одна карта живет пару месяцев до блокировки. Но обычно успевают открыть еще кучу карт. Очень часто "дропов" прячут под вроде бы волонтеров", – рассказал Железняк.

Кроме того, отметил он, по данным НБУ, за 1 месяц расчетов по картам проходит на 300 млрд грн. Из которых физически (условно, в магазинах) – на 140 млрд грн, а в онлайн коммерции – 160 млрд грн. При этом переводов между карточками в физлиц происходит на 260 млрд грн в месяц.

"То есть у нас рассчитываются 300 млрд, а пересылают каким-то образом на 260 млрд. Это для понимания масштаба проблемы", – пояснил нардеп.

В то же время, сообщил он, по данным Киберполиции, схемы с "дропами" используют в разных видах преступлений по трем направлениям. В частности:

онлайн казино;

продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете);

мошенничество.

"Был пример расследования, когда более 400 потерпевших (половина – военные) переслали через "дропов" средства, украденные мошенниками. Типа, собирали деньги на дроны. В результате 23 обысков в Молдове и 13 в Украине задержали людей, руководивших через 500 "дропов" сетью мошенничества", – рассказал Железняк. Подчеркнув: в целом, по данным правоохранителей, Украина теряет из-за деятельности "дропов" не менее 1 млрд грн в год.

Более того, отметил он, по данным СБУ, схему с "дропами" использует Россия для финансирования преступлений против Украины. "Условно, тех же наводчиков", – объяснил нардеп.

Помогут ли ограничения НБУ

Ограничение же в 100 тыс. грн. в месяц означает, что сумма снизится в два раза. Вместе с тем дополнительные ограничения (ужесточение финмониторинга, создание реестра и т. д) могут привести к тому, что использование дроп-счетов для тех, кто хочет отмыть средства, подорожает в разы. Вместо одного "дропа" придется покупать сразу несколько.

"Создание реестра предусматривает дальнейшие шаги. Уже есть реестр для обмена информации между банками. Однако после того, как человек попадает в этот реестр, должны быть какие-то последствия для него. Сейчас банк может и не прекращать с таким клиентом сотрудничество, потому что клиент приносит средства, приносит комиссионное вознаграждение. Реестр не может быть создан ради самого реестра", – объяснила OBOZ.UA заместитель директора Ассоциации членов платежных систем ЕВА Олеся Данильченко.

Изменения однозначно увеличат стоимость использования дроп-счетов. Однако, как говорит Данильченко, большинство экспертов отрасли соглашаются: необходимо вводить уголовную ответственность для продающих свои карточки с целью их использования в схемах. Уголовная ответственность за это предусмотрена во многих странах ЕС.

Вместе с появлением уголовной ответственности также появится понимание, что такая деятельность незаконна и может привести к тяжелым последствиям. А пока счета можно безнаказанно продавать, в понимании многих украинцев такая продажа легальна. На самом же деле каждый клиент банка, соглашаясь с условиями договора, гарантирует, что счетом (и картой) он будет пользоваться персонально.

"Мы все считаем, что все же есть необходимость в уголовной ответственности. Это не решает полностью проблему. Проблема "дропов" характерна не только для нашей страны, схема работает и в ЕС. Но наличие уголовной ответственности вместе с просветительной деятельностью может повлиять на масштабы", – уверена Данильченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

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