В Украине обещают сократить расходы энергосети благодаря "умным сетям": Минэнерго раскрыло детали

Министерство энергетики Украины одобрило дорожную карту развития "умных сетей", предусматривающую внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Внедрение "умных сетей" позволит снизить потери электроэнергии в электросетях в целом по Украине на 6 млрд кВт*ч ежегодно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства. "Она предполагает внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Это нужно для того, чтобы сделать ее более сбалансированной и защищенной, более устойчивой в условиях военных рисков", – говорится в сообщении.

Одним из ключевых аспектов этой инициативы является применение "умных" технологий в восстановлении поврежденных российскими атаками объектов. Это будет происходить с использованием технологий "микросетей", которые, по словам министра энергетики Германа Галущенко, более устойчивы к военным факторам и природным бедствиям.

По планам Минэнерго, внедрение "умных сетей" позволит снизить потери электроэнергии в электросетях на 6 миллиардов киловатт-часов ежегодно. Такие значительные экономические преимущества и снижение рисков перерывов в электроснабжении имеют большое значение для стабильности энергетического сектора страны.

Кроме того, внедрение "умных сетей" призвано отразиться на качестве энергоснабжения гражданам. По прогнозам, это позволит снизить показатель продолжительности перерывов в электроснабжении до 100 минут в год, что соответствует среднему уровню стран Европейского Союза.

"Украинская энергосистема является неотъемлемой частью европейской, а значит, должна развиваться и модернизироваться по европейским стандартам. Внедрение технологии "умных сетей" позволит оптимизировать производство, передачу и потребление электроэнергии, что будет стимулировать к уменьшению потерь электроэнергии ", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, промышленные предприятия в условиях отключений электроэнергии намерены строить систему распределенной генерации в Украине. Именно поэтому они предложили государству выполнить список приоритетных стратегических решений для стимулирования реализации проектов новой энергетики, сообщила Федерация работодателей Украины.

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