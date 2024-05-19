Бизнес обнародовал план действий по развитию новой энергетики – ФРУ
Промышленные предприятия в условиях отключений электроэнергии намерены развивать систему распределенной генерации в Украине и предложили государству выполнить перечень приоритетных стратегических решений для стимулирования реализации проектов новой энергетики, сообщила Федерация работодателей Украины (ФРУ).
"У части компаний-членов ФРУ уже есть соответствующие проекты, а некоторые в процессе их реализации, однако они сталкиваются с рядом вопросов и проблем в регуляторном поле и нуждаются в ряде стратегических решений от органов государственной власти", – заявляют в ФРУ.
Свои предложения ФРУ направила Премьер-министру Денису Шмыгалю и Председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.
В частности, промышленность предлагает:
1) разработать четкий план того, в каких регионах и какая именно генерация (по типу производства электроэнергии и в каком объеме) должна быть построена;
2) обеспечить ликвидность рынка, урегулировать проблему многомиллиардных долгов, в том числе на балансирующем рынке;
3) создать фонд страхования от военных рисков, а также государственный фонд восстановления энергетики, который будет наполняться средствами от доноров и неравнодушных промышленных предприятий;
4) упростить и сократить сроки осуществления оценки воздействия на окружающую среду тепловых электростанции (ТЭС, ТЭЦ) и других мощностей производства электроэнергии;
5) освободить от НДС операции ввоза в таможенном режиме энергетического оборудования, не производимого в Украине, промышленными предприятиями для построения собственного поколения;
6) обеспечить ускоренную амортизацию оборудования для построения поколения для промышленных предприятий в налоговом учете;
7) разработать программу государственной поддержки инвестпроектов, в частности через льготное кредитование под 3-4% годовых и компенсации за каждый 1 МВт введенной генерирующей мощности и 1 МВт резервированных мощности.
Кроме того, в сфере возобновляемых источников энергии, согласно сообщению ФРУ, внимания требуют: утилизация оборудования после истечения срока эксплуатации, упрощение процедур получения/изменения целевого назначения земельных участков для размещения объектов ВИЭ, а также ликвидация и недопущение накопления долгов перед производителями ВИЭ .