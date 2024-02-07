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Украинские банки переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
5,4 т.
Что сделали с долларом в банках

За прошедшие сутки украинские банки повысили курс наличного доллара. Впрочем, практически незаметно: утром 7 февраля он составляет средние 37,55/38,07 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. больше в покупке и на 2 коп. – в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37-37,6 грн. Так:

  • ПриватБанк – 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,55 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,4 грн;
  • Укргазбанк – 37,6 грн;
  • ПУМБ – 37,6 грн;
  • Сенс Банк – 37,6 грн;
  • Укрсиббанк – 37,45 грн;
  • Универсал Банк – 37 грн;
  • OTP Bank – 37,45 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 37,45 грн.

Продают же они доллар по 38-38,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,05 грн;
  • Ощадбанк – 38,05 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,1 грн;
  • Укргазбанк – 38 грн;
  • ПУМБ – 38,1 грн;
  • Сенс Банк – 38,05 грн;
  • Укрсиббанк – 38,05 грн;
  • Универсал Банк – 38,1 грн;
  • OTP Bank – 38,05 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Курс доллара в банках

Какой курс в обменниках

А вот в обменниках стоимость американской валюты не изменилась. Как и днем ранее, здесь ее:

  • покупают в среднем по 37,95 грн;
  • продают по 38,05 грн.
Какой курс в обменниках

Какой официальный курс выставил Нацбанк

Нацбанк же на 7 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,62 грн. Что на 7 коп. выше действовавшего днем ранее.

Какой официальный курс выставил Нацбанк

Что будет с курсом в феврале

Тем временем, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

  • в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;
  • "в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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