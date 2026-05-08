В Украине нашли 174 млрд грн на зарплаты военным: откуда возьмут деньги

Кабинет министров Украины подготовил изменения в госбюджет-2026, которые предусматривают существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны. В частности, дополнительно 174,3 млрд грн планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих, а источником финансирования станет новый пакет поддержки от Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Стоит понимать, что это не финальное решение. Изменения еще должны утвердить депутаты Верховной Рады. Соответствующее голосование ожидается в конце мая – ориентировочно 26-28 числа.

Источником средств будет согласованный "репарационный" займ на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Первый транш, по словам Свириденко, должен поступить в июне-2026. В этом году Украина ожидает получить суммарно 45 млрд евро:

31,8 млрд евро – на оборону и безопасность;

13,2 млрд евро – на покрытие дефицита бюджета.

В целом доходы госбюджета планируют увеличить более чем на 2,2 трлн грн – прежде всего за счет международной помощи и дополнительных поступлений в рамках выполнения Ukraine Facility. Больше всего средств направят именно на оборону:

1,37 трлн грн – на вооружение и военную технику;

174,3 млрд грн – на выплаты военным;

14,6 млрд грн – резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно правительство обещает дополнительное финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и производства оружия. Еще 40 млрд грн планируют выделить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и общин. Деньги должны пойти на подготовку к следующему отопительному сезону, защиту энергетики и поддержку критической инфраструктуры.

Кроме того, резервный фонд бюджета увеличат еще на 40 млрд грн. Именно из этого фонда, в частности, финансируют отдельные госпрограммы, включая "Национальный кэшбек", действие которого продлили до 2028 года.

Новая "минималка" и выплаты до 400 тыс. для военнослужащих

В начале мая-2026 президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение военнослужащим. Согласно анонсу главы государства:

для пехотинцев планируют внедрить выплаты от 250 тыс. грн до 400 тыс. грн в зависимости от поставленной боевой задачи ;

; минимальный размер денежного обеспечения для тыловых должностей должен быть не менее 30 тыс. грн в отличие от нынешних 20 тыс. грн.

Президент подчеркнул, что особое внимание должно уделяться пехотинцам. "Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает", – отмечал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, после утверждения кредита на 90 млрд евро для Украины в ЕС уже работают над меморандумом о взаимопонимании со всеми условиями финансирования. Впрочем, уже известно, что его важной частью будет налоговая реформа.

