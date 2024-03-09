В Украине на границе с Польшей застряли тысячи грузовиков: фермеры пообещали разблокировать одно из направлений

В очередях на украинско-польской границе находятся около 2,3 тысяч грузовиков. Фермеры 9 марта планируют временно разблокировать одно из направлений.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, сообщают СМИ.

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", - рассказал Демченко.

По словам спикера ГПСУ, самая сложная ситуация наблюдается на направлениях КПП: "Ягодин"; "Шегини". На вышеупомянутых направлениях фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время, выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 фур, а "Шегини" - около 20.

"Также сегодня ночью от польской стороны мы получили информацию, что польские фермеры, якобы, решили прекратить временно блокировку движения в направлении КПП "Краковец". По информации, которую нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 числа. Но будет ли это соблюдено, действительно ли до 13 числа разблокируют - будем видеть", - заметил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

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