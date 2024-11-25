В Украине меняют гривни: какие банкноты НБУ начал выводить из оборота

Национальный банк начал процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Процесс стартовал 1 ноября. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", – говорится в сообщении.

Банки перестали выдавать старые гривни

При этом подчеркивается: с 1 ноября 2024 года банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. При этом Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты:

банкам;

инкассаторским компаниям;

компаниям по обработке наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Почему НБУ меняет деньги

Причиной же, по которой будет проводиться замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. И замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца "завершит этот процесс".

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Нацбанке.

В то же время, напомнили в НБУ, в Украине выводят из оборота и другие купюры гривни. В частности:

1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;

500 грн – с 1 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые старые гривни украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн.

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