В Украине криптовалюту обложат налогом: кто должен будет заплатить и сколько

В 2025 году в Украине могут ввести налоги на прибыль от криптовалюты по ставке 18% + 1,5%, тогда как хранение, майнинг и airdrop без конвертации в фиат останутся не облагаемыми налогом. Ожидается, что новая матрица обложения поможет урегулировать рынок цифровых активов и создаст прозрачные условия для налогоплательщиков.

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Об этом стало известно после обнародования проекта матрицы налогообложения, разработанной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Новый документ, представленный главой НКЦБФР Русланом Магомедовым, призван дать четкое понимание:

налогоплательщиков;

регуляторов;

законодателей;

финансовых консультантов.

Матрица охватывает весь спектр операций с виртуальными активами от обычной продажи криптовалюты до специфических сценариев, таких как airdrop, стейкинг, майнинг и обмен токенов. Предполагается, что прибыль, полученная от операций с криптовалютой, подлежит налогообложению:

продажа за гривну или другую фиатную валюту ;

; оплата товаров или услуг криптовалютой ;

; конвертация вознаграждения за майнинг, стейкинг или airdrop в фиат.

Ставки налога

базовая ставка: 18%+1,5% военный сбор;

18%+1,5% военный сбор; льготные варианты: 5% или 9% рассматриваются для отдельных ситуаций.

Важно, что новые правила предусматривают и освобождение отдельных операций от налогов. В частности, стейкинг, создание токенов, хранение криптовалюты, а также airdrop, который не конвертируется в фиат или не используется для оплаты – не облагаются налогом.

Это означает, что если пользователь просто держит активы в кошельке или участвует в новых проектах (например, получает бонусы), то он не обязан платить налоги до тех пор, пока не начнет тратить эти активы или обменивать их на обычные деньги. Целью реформы является:

создание прозрачной системы учета криптовалютных доходов ;

; адаптация к европейским и мировым стандартам регулирования цифровых активов;

защита инвесторов и потребителей ;

; наполнение государственного бюджета новыми источниками поступлений без чрезмерного давления на владельцев крипт.

Формат матрицы позволяет оценивать разные налоговые сценарии в зависимости от типа операций, что открывает возможность более точного планирования финансовой деятельности для физических и юридических лиц. Ожидается, что система может вступить в силу уже в 2025 году, если Верховная Рада и другие государственные органы утвердят соответствующие изменения. К тому времени ведомства и экспертная среда проводят консультации, а пользователям криптовалют советуют отслеживать обновления и готовиться к изменениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, курс криптовалюты Биткоин (BTC) впервые за 5 месяцев опустился ниже 75 тысяч долларов за монету. Обвал "цифрового золота" произошел на фоне пошлин, по которым США обложили практически все импортные товары, объявив торговую войну почти всем странам мира.

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