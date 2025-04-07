Такого криптовалюты не видели уже 5 месяцев: новая цена биткоина поразила даже экспертов

Курс криптовалюты биткоин (BTC) впервые за 5 месяцев опустился ниже 75 тысяч долларов за монету. Обвал "цифрового золота" произошел на фоне пошлин которыми США обложили практически все импортные товары, объявив торговую войну почти всем странам мира.

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Согласно данным Coinmarketcap, за сутки курс BTC снизился почти на 10% и в моменте достигал $74,4 тыс. за монету – так низко актив не торговался з 7 ноября. На этом фоне Индекс страха и жадности опустился до 23, что эквивалентно "крайнему страху".

Падение биткоина сказалось и на других крупных криптовалютах, а большинство альткоинов из топ-10 по капитализации просели значительно сильнее. Например:

XRP потерял около 21%;

Dogecoin (DOGE) – примерно 19%;

Ethereum подешевел на примерно 18%.

Падение котировок на спотовых рынках также привело к огромному числу ликвидаций торговых позиций на фьючерсных рынках. По данным Coinglass, за последние сутки ликвидировано длинных позиций более чем на $1 млрд, из которых почти $650 млн — только за прошедшие 12 часов. Потери понесли более 370 тыс. трейдеров на крупнейших криптобиржах, ставивших на рост.

На этом фоне совокупная капитализация крипторынка упала почти на 12,5% – до $2,46 трлн. При этом Индекс доминирования биткоина на крипторынке обновила максимум за четыре года – доля монеты совокупной капитализации индустрии впервые с января 2021 года поднялась к 64%.

Впрочем, с тех пор крипторынок частично восстановился, а стоимость крупнейших активов немного возросла.

Также OBOZ.UA сообщал, что рынок мемкоинов в США обрушился после стремительного взлета благодаря криптовалюте Дональда Трампа. Криптовалюта Мелании Трамп потеряла более 90%, а $Trump президента США обесценился на 85%.

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