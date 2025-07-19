В Украине количество бедных за время большой войны выросло вдвое: Гетманцев озвучил цифры

В Украине уровень бедности с начала большой войны увеличился почти вдвое – до 37%. При этом уровень бедности до 2022 года уменьшился.

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Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью Новости.LIVE. "Это объясняется тем, что все экономические процессы, которые происходят в стране, они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное", – говорит Гетманцев.

Завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию, считает нардеп. В то же время ждать мира недостаточно – надо уже начинать обсуждать вопрос прожиточного минимума .

"Есть так называемые мирные дивиденды у каждой страны. Это подтверждается экономической историей, когда сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается. Мы, собственно, это можем даже по собственной статистике увидеть, когда у нас был 14-й год и бедность выросла. И после 14 года она уменьшалась вплоть до 22-го года", – сказал он.

За чертой бедности могут находиться даже работающие

Минимальная зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. В Украине прожиточный минимум считается из стоимости потребительской корзины. В нее входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

То есть на самом деле корзина не соответствует реальным потребностям. Стоимость этой корзины в ценах мая составляет 11 259 грн. То есть все, кто зарабатывает меньше 11,2 тыс. грн, находятся за чертой бедности и не могут позволить себе даже базовый набор товаров и услуг. Украинец, который работает, может получать меньше, чем нужно для выживания.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн, иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку на уровне не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, однако более половины пенсионеров все еще получает менее 5 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что необходимо повысить минимальную пенсию, отменить "клановые" выплаты и ввести накопительную систему.

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