Средняя пенсия в Украине выросла, но есть нюанс: Гетманцев рассказал, что не так с выплатами

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, однако более половины пенсионеров все еще получает менее 5 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что необходимо повысить минимальную пенсию, отменить "клановые" выплаты и ввести накопительную систему — иначе большинство пенсионеров и в дальнейшем будут оказываться за чертой бедности.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, рост на уровне 1,1% выглядит скромно, особенно на фоне серьезного экономического давления на украинских граждан.

Однако, как отметил сам Гетманцев, несмотря на положительную динамику в абсолютных цифрах, общая картина остается тревожной. По состоянию на 1 июля 2025 года пенсию в Украине получают около 10,26 млн человек. И хотя средняя пенсия формально растет, ее реальная стоимость снижается — и это подтверждается рядом ключевых показателей.

По словам Гетманцева, 56,2% украинских пенсионеров получают менее 5 000 грн, а 35,7% – менее 4 000 грн. Это свидетельствует о том, что более половины пожилых людей не имеют достаточного дохода даже для покрытия базовых потребностей. Только 14,8% получают пенсию выше 10 000 грн.

К тому же, средняя пенсия в Украине все еще ниже фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По оценкам Министерства социальной политики, в феврале 2025 года он составлял 6 685,5 грн, а в июне должен был бы превышать 7 000 грн. Это означает, что средняя пенсия составляет лишь около 92% от фактической стоимости жизни.

Гетманцев также обратил внимание на то, что рост пенсий отстает от уровня инфляции. За год инфляция достигла 14,3%, тогда как средняя пенсия выросла лишь на 10,2%. Наибольший рост цен произошел на продукты питания (продовольственная инфляция – 23,2%), что является критическим для домохозяйств с низкими доходами, особенно пенсионеров.

Особое внимание Гетманцев уделяет так называемым "клановым" пенсиям – выплатам в 100–200 тыс. грн, которые получают представители отдельных профессий, в частности прокуроры. Он отмечает, что таких пенсий в ЕС не существует в подобном масштабе.

Именно поэтому предложен законопроект о ликвидации подобных пенсий, что должно стать одним из источников финансирования повышения минимальной пенсии. Гетманцев подчеркивает необходимость системных реформ, в частности:

повышение минимальной пенсии до 4 000 грн за счет детенизации экономики и сокращения неэффективных расходов;

ликвидация "клановых" пенсий как источника финансирования системы;

введение второго уровня пенсионного обеспечения (накопительная система);

осовременивание солидарной пенсионной системы, реформа принципов индексации;

укрепление связи между уплаченными взносами и размером пенсии;

детенизация выплаты заработных плат и внедрение общеобязательного страхования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале ФЛП — иначе им могут ежемесячно отчислять до 20% пенсии для возврата переплаты. Своевременное информирование позволяет избежать финансовых потерь и судебных решений.

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