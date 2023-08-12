В Украине катастрофическая ситуация с рождаемостью: сколько детей и как изменилась ситуация из-за большой войны

В Украине за первые полгода 2023-го родились 96,7 тыс. детей, говорится в данных Минюста. Для сравнения, до полномасштабной войны, в первое полугодие 2021-го, в Украине родились 135 тыс. детей. Падение составило 28%.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если в прошлом году в первое полугодие рождались дети, зачатые еще до большой войны и показатели удавалось удержать, сейчас уровень рождаемости рухнул и война полноценно отобразилась на демографии.

Показатели рождаемости в Украине падают уже не первый год. К примеру, в 2012-м (за весь год) в Украине родились 520,7 тыс. детей. А в прошлом году – всего 209,4 тыс. Падение составило почти в 2,5 раза. Ежегодно количество новорожденных уменьшалось примерно на 7%, начиная с 2013-го. В 2015-м, после начала войны, рождаемость сократилась на 12% за год. 10 женщин (вместе с мужчинами это 20 человек) для замещения поколений должны родить 22-23 ребенка. Тогда поколение родителей полностью заместит поколение детей, с учетом вероятности преждевременной смерти.

В 2021-м в Украине 10 женщин рожали всего 11 детей (в два раза меньше "нормы"). В 2023-м у 10 женщин в среднем будет всего 7 детей. "Это уже демографическая катастрофа", – заявила главный демограф страны Элла Либанова во время публичной дискуссии.

В то же время количество заключенных браков в 2022-м взлетело. Если за первое полугодие 2021-го свои отношения легализовали 85,9 тыс. пар, то за аналогичный период 2022-го – 103,9 тыс. Война подтолкнула к браку, но вынудила отложить решение о том, чтобы завести ребенка. В 2023-м, как показало первое полугодие, количество браков все еще выше, чем до полномасштабной войны. За первые шесть месяцев появилось 86 тыс. официально зарегистрированных семей. Вместе с тем война сократила количество разводов. В первом полугодии 2021-го расторгли свои отношения 13,1 тыс. пар, за аналогичный период 2022-го – всего 7,6 тыс., а в 2023-м – 10,1 тыс.

Украина либо создаст условия для возвращения беженцев, либо будет вынуждена создавать условия для наплыва трудовых мигрантов из других стран. И от ситуации с демографией и главного ресурса – людей – будет зависеть успех в восстановлении экономики и инфраструктуры страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается, например, тех пенсионеров, которые намерены уезжать за границу. А размер пенсии украинца в первую очередь зависит от двух показателей – зарплата и стаж работы.

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