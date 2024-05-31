В Украине изменят налоги для "ФОПов": сколько придется платить

В Украине после повышения ставок основных налогов в 2024-м также планируют повысить налоги для физлиц-предпринимателей. Эти изменения ожидаются на следующий год.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Новый этап налоговых изменений должен затронуть "ФОП". Правительство уже описало в Национальной стратегии новые правила, однако внедрять их будут постепенно. Пока речь не идет о том, чтобы одновременно повысить основные ставки налогов и ужесточить требования для тех, кто находится на едином налоге.

Сейчас в Украине работают 1,9 млн "ФОП" и их количество стремительно растет. "С позиции налогообложения бизнеса режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений", - говорится в стратегии.

У "ФОП" есть ряд преимуществ, например, они освобождены от обязанности вести учет товарных запасов по месту их реализации. Система создавалась для поддержки малого бизнеса, однако в результате превратилась в масштабную и разветвленную сеть, которой пользуются не только малые предприятия.

Подготовили следующие изменения:

регистрировать "ФОП" не нужно будет. Этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". А после закрытия счета будет прекращен и статус "ФОП";

Этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". А после закрытия счета будет прекращен и статус "ФОП"; ставки единого налога для юрлиц третьей группы (сейчас 5%) будут постепенно увеличивать до 18%. Процесс увеличения продлится три года, а после трех лет юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом;

Процесс увеличения продлится три года, а после трех лет юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом; вторую и третью группу "ФОП" объединят в одну. И они будут платить налоги в размере от 3 до 17%. Ставка будет зависеть от сферы деятельности (меньше будут платить торговцы, больше – оказывающие услуги). Поднятие ставок также будет происходить постепенно: в течение трех лет;

уменьшат количество сфер деятельности, которые могут находиться в первой группе. Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО);

Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО); для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до 18%.

Изменения в едином налоге и правилах для "ФОП" планируют ввести только со следующего года. Правила будут введены в течение двух лет. Следует отметить, что на проблемы с единым налогом указывают и международные партнеры Украины. Изменения необходимо будет принимать, несмотря на то, что они не будут пользоваться популярностью.

Напомним, ранее OBOZ.UA со ссылкой на свои источники сообщал о планах правительства увеличить военный сбор. Сейчас украинцы платят 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 19,5%. При этом, если НДФЛ распределяется между местным и государственным бюджетом, то военный сбор напрямую идет в центральную казну и пополняет бюджет на оборону.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA в правительстве.

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