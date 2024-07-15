В Украине изменили правила получения удостоверения ветерана: отныне документ в Дії приравняли к бумажному

Удостоверение ветерана теперь можно добавить в мобильное приложение Дії, которое позволяет удобно хранить и использовать его для получения льгот и компенсаций и приравнивает его к бумажному документу. Кроме того, правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД), сделав его доступным через ЦНАП и портал Дія.

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Об этом говорится на правительственном портале. "Больше не нужно носить с собой бумажный аналог, теперь документ всегда под рукой – в смартфоне ", – говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться е-удостоверением ветерана

Е-удостоверение в действии доступно для определенных категорий населения. А именно

участники боевых действий;

люди с инвалидностью в результате войны;

в результате войны; участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

Где можно использовать е-удостоверение ветерана

Е-удостоверение ветерана можно использовать для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством. В частности, для:

бесплатного проезда в общественном транспорте;

в общественном транспорте; получение медицинских услуг в учреждениях здравоохранения;

в учреждениях здравоохранения; образовательных льгот;

получение административных услуг в ЦНАП;

трудоустройство и оформление предпринимательской деятельности;

и оформление предпринимательской деятельности; оформление льгот, пособий и выплат.

Процедура добавления е-удостоверения в мобильное приложение Действие состоит из трех простых шагов. А именно:

загрузите мобильное приложение Дія и нажмите "Добавить документ";

выберите "Удостоверение ветерана" и согласитесь на получение данных из других реестров;

и согласитесь на получение данных из других реестров; нажмите кнопку "Добавить" и ждите, когда документ появится, это займет несколько минут.

Что делать, если документ не найден?

Если документ не найден, это означает, что информация о лице не была включена в Единый государственный реестр ветеранов войны органом, выдавшим этот статус. На бумажном удостоверении указано, каким именно органом он был выдан.

В таком случае следует позвонить по телефону Единой ветеранской линии Минветеранов по номеру 0 800 505 217 и сообщить об этом. Из-за большой популярности сервиса линия может быть перегружена, поэтому рекомендуется позвонить по телефону позже.

Упрощение порядка предоставления статуса участника боевых действий

Кроме внедрения Е-удостоверения, правительство также упростило порядок предоставления статуса УБД. Теперь подать заявку на получение статуса УБД можно будет в Центре предоставления административных услуг независимо от зарегистрированного места жительства. В скором времени статус УБД также можно будет оформить и на портале Действие.

Эти изменения призваны упростить жизнь защитникам и защитницам, а также снизить нагрузку на воинские части. Ведь раньше, чтобы подать документы на получение такого статуса, нужно было обращаться в специальную комиссию или воинскую часть, собирая бумажные документы и долго ожидая рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежную помощь на оздоровление и другие материальные пособия.

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