В Украине изменили правила получения удостоверения ветерана: отныне документ в Дії приравняли к бумажному
Удостоверение ветерана теперь можно добавить в мобильное приложение Дії, которое позволяет удобно хранить и использовать его для получения льгот и компенсаций и приравнивает его к бумажному документу. Кроме того, правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД), сделав его доступным через ЦНАП и портал Дія.
Об этом говорится на правительственном портале. "Больше не нужно носить с собой бумажный аналог, теперь документ всегда под рукой – в смартфоне ", – говорится в сообщении.
Кто может воспользоваться е-удостоверением ветерана
Е-удостоверение в действии доступно для определенных категорий населения. А именно
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.
Где можно использовать е-удостоверение ветерана
Е-удостоверение ветерана можно использовать для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством. В частности, для:
- бесплатного проезда в общественном транспорте;
- получение медицинских услуг в учреждениях здравоохранения;
- образовательных льгот;
- получение административных услуг в ЦНАП;
- трудоустройство и оформление предпринимательской деятельности;
- оформление льгот, пособий и выплат.
Процедура добавления е-удостоверения в мобильное приложение Действие состоит из трех простых шагов. А именно:
- загрузите мобильное приложение Дія и нажмите "Добавить документ";
- выберите "Удостоверение ветерана" и согласитесь на получение данных из других реестров;
- нажмите кнопку "Добавить" и ждите, когда документ появится, это займет несколько минут.
Что делать, если документ не найден?
Если документ не найден, это означает, что информация о лице не была включена в Единый государственный реестр ветеранов войны органом, выдавшим этот статус. На бумажном удостоверении указано, каким именно органом он был выдан.
В таком случае следует позвонить по телефону Единой ветеранской линии Минветеранов по номеру 0 800 505 217 и сообщить об этом. Из-за большой популярности сервиса линия может быть перегружена, поэтому рекомендуется позвонить по телефону позже.
Упрощение порядка предоставления статуса участника боевых действий
Кроме внедрения Е-удостоверения, правительство также упростило порядок предоставления статуса УБД. Теперь подать заявку на получение статуса УБД можно будет в Центре предоставления административных услуг независимо от зарегистрированного места жительства. В скором времени статус УБД также можно будет оформить и на портале Действие.
Эти изменения призваны упростить жизнь защитникам и защитницам, а также снизить нагрузку на воинские части. Ведь раньше, чтобы подать документы на получение такого статуса, нужно было обращаться в специальную комиссию или воинскую часть, собирая бумажные документы и долго ожидая рассмотрения.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежную помощь на оздоровление и другие материальные пособия.
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