В Украине изменили подход к минимальным экспортным ценам на зерно: зачем это нужно

В Украине утвердили новый механизм установления минимальных экспортных цен на зерно, чтобы бороться с теневым экспортом и увеличить валютные поступления в экономику. Этот механизм предусматривает ежемесячное обновление цен, что может вызвать трудности для агропроизводителей, но цель предотвратить ущерб от уклонения от налогов.

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20 августа Кабинет Министров утвердил новый механизм установления минимальных экспортных цен на зерно и другие сельскохозяйственные товары. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно новому порядку, установление минимальных экспортных цен будет осуществляться ежемесячно 10 числа Министерством аграрной политики. Минимальные цены на экспорт будут определяться в долларах США за 1 кг продукции. Список включает 15 видов агропродукции, среди которых пшеница, кукуруза, соя, рапс, подсолнечник и масло.

Расчет этих цен будет базироваться на средневзвешенном показателе низких экспортных цен за предыдущий месяц. Если цены на рынке будут снижаться, экспортеры будут иметь право продавать продукцию с дисконтом до 10% от установленной минимальной цены. Это позволит избежать ситуаций, когда отечественные агропроизводители не смогут конкурировать на мировых рынках из-за жестких регуляций.

Главной целью внедрения этого механизма является сокращение теневого экспорта зерновых и других агропродуктов, что, в свою очередь, должно увеличить поступление валюты в экономику страны. Проблема теневого экспорта критическая для Украины, особенно в условиях войны, когда каждый доллар имеет большое значение для стабилизации экономики.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации новый порядок может привести к значительному падению экспорта зерна, а также убытков для сельхозтоваропроизводителей. Основные опасения аграриев связаны с тем, что заключение форвардных контрактов может оказаться невозможным. В случае если рыночная стоимость товара на момент поставки будет превышать контрактную цену, согласованную ранее, производители окажутся в убытках. Это создает риск утраты части прибыли и уменьшения размеров производства.

Участники рынка также предлагают пересмотреть частоту обновления минимальных цен. Они считают, что обновление раз в месяц может оказаться недостаточным, особенно в случаях значительных колебаний мировых цен на агропродукцию. Чтобы избежать ситуаций, когда цены на мировых рынках оказываются ниже минимального дисконта, аграрии предлагают проводить обновления чаще. Кроме того, целесообразно было бы ввести переходный период продолжительностью шесть месяцев для адаптации к новому механизму.

Принятие этого порядка стало продолжением антикризисных мер правительства, направленных на преодоление проблемы теневого экспорта, оказывающей большое влияние на экономику страны. Законопроекты №10168-2 и 10169-2, направленные на минимизацию уклонения от уплаты налогов при агроэкспорте, были приняты парламентом в первом чтении еще в ноябре прошлого года, а во втором – в мае 2024-го.

По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), в течение девяти месяцев 2023 рисковые предприятия экспортировали зерновых на сумму 133,9 миллиарда гривен, что составляет более 20% от общего объема экспорта. Одним из наиболее распространенных методов "черного" экспорта является использование рисковых предприятий, которые создаются специально для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

Махинации по экспорту зерна имеют несколько основных направлений. По данным The Economist, война России против Украины побудила многих фермеров оптимизировать свои налоговые обязательства, что привело к тому, что около 40% урожая зерновых избегает налогообложения.

Часть махинаций происходит из-за бартера и наличных расчетов, что позволяет скрыть доход от налоговой. Некоторые фермеры, ссылаясь на заминированные или загрязненные взрывчаткой поля, не декларируют урожай с безопасных территорий, прикрываясь этим поводом.

Еще одной популярной схемой является продажа зерна по цене связанным или подставным компаниям. Следовательно, средства возвращаются в Украину, но доходы от дальнейшей перепродажи уже остаются за рубежом. В таких схемах активно используются посредники и фиктивные компании, которые получают процент от прибыли.

За последние два года Украина потеряла более 3 миллиардов долларов из-за таких "черных" схем. В общей сложности за последние восемь лет эти потери могут достигать 4 миллиардов долларов.

Для противодействия теневому экспорту БЭБ активно анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки. Кроме того, правительство предпринимает меры по ослаблению валютного контроля, включая улучшение официального курса обмена валют, чтобы снизить привлекательность вывода средств за границу. Также важным аспектом является улучшение обмена информацией между следователями и таможенными органами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени. Чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну и был подписан закон о борьбе с "черными схемами" экспорта зерна.

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