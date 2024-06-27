Из Украины массово вывозят "черное зерно": в правительстве оценили масштаб теневой торговли

Почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени. Чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну и был подписан закон о борьбе с "черными схемами" экспорта зерна.

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Об этом заявила на брифинге 26 июня первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает УНН. Она отметила, что подписанный президентом Владимиром Зеленским законопроекты №10168-2 и №10169-2 позволят больше контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции.

"Я думаю, что по последним цифрам "серого" экспорта зерна вам могут дать экспертную оценку только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики "в тени". Я думаю очевидно, что это касается в том числе аграрного сектора, экспорта аграрной продукции. Поэтому закон, который подписал Президент, как раз должен дать возможность больше контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции", – сказала Свириденко.

По ее словам, Министерство экономики и Национальный банк Украины мониторят поступление валютной выручки за аграрную продукцию. За первые шесть месяцев 2024 года уже наблюдается сдвиг показателей в лучшую сторону. На этом фоне Свириденко выразила надежду, что к концу года ситуация улучшится еще сильнее. Министр подчеркнула, что это важно тем, что невозвращенная валютная выручка ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина наращивает экспорт зерна и масличных культур через Черное море – объем почти вышел на средние показатели экспорта в довоенный период. Поток зерновых судов через порты Одесской области стал важным шагом по восстановлению экономики страны, однако эксперты отмечают, что это может быть временное явление.

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