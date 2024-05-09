"Черные схемы" с экспортом зерна: из Украины выведено 3 миллиарда долларов

Украинские фермеры избегают уплаты налогов из-за войны, что приводит к значительным потерям в государственном бюджете. За последние два года около 40% урожая зерновых избегает налогообложения из-за "оптимизации" налогов, вызванных логистическими проблемами из-за российских обстрелов, и махинациями с налогами.

Об этом пишет The Economist. Замминистра аграрной политики Украины Тарас Качка отметил, что нарушения логистических цепей из-за российских обстрелов создали для фермеров условия для "оптимизации" налогов.

Уменьшение внутреннего рынка из-за выезда около 6,5 миллионов украинцев (15% довоенного населения) и мобилизации работников сельского хозяйства в армию также способствуют уклонению от уплаты налогов. Как происходят махинации с "черным зерном" :

мелкие сделки: часть махинаций происходит напрямую – около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой;

часть махинаций происходит напрямую – около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой; мины и неразорванные снаряды как повод: поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно возделывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай прикрываясь этим поводом;

экспорт зерна: фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за облагаемое налогом, или занижать доходы при продаже за границу;

фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за облагаемое налогом, или занижать доходы при продаже за границу; зерно продают за бесценок связанной или подставной компании: средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от последующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом;

связанной или подставной компании: средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от последующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом; посредники и фиктивные компании: посредники помогают в таких схемах за процент от прибыли (около 2%).

За последние два года из Украины выведена значительная сумма средств, оцениваемая в более 3 миллиардов долларов, из-за так называемых "черных схем" с экспортом зерновых культур. За предыдущие восемь лет общая сумма, вероятно, составляла 4 млрд долларов.

Для борьбы с "черным зерном" БЭБ анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки и улучшает обмен информацией между следователями и таможней. Также правительство ослабляет валютный контроль, в частности, улучшая официальный курс обмена, чтобы снизить привлекательность вывода средств за границу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Верховная Рада приняла так называемый законопроект о "клубе белого бизнеса" (№11084), который поможет снизить давление на добропорядочных предпринимателей. Но чтобы не допустить злоупотреблений, нужно сделать открытым список предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!