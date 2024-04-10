В Украине готовятся переписывать курс доллара: что будет в банках и обменниках через несколько дней

До конца текущей недели (14 апреля) в Украине может вырасти курс наличного доллара – как в покупке, так и в продаже. По ожиданиям банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн. Вечером же 10 апреля банки выставили курс доллара на среднем уровне 38,9/39,35 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,88/39,37 грн.

Об ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами купли и продажи прогнозируется в:

50-60 коп. в банках;

от 60 коп. до 1 грн в обменниках.

"На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – рассказал Лесовой.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:

остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, привязки же курса гривни к евро – и, соответственно, отказа от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

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