Повышение зарплат, перерасчет пенсий, армия: Кабмин утвердил проект бюджета Украины на 2026 год

Кабинет министров утвердил проект Госбюджета Украины на 2026 год – документ уже передан на рассмотрение Верховной Рады. В целом же Госбюджет всецело ориентирован на оборону страны, однако, среди прочего, планируется также повышение зарплат учителям и врачам, а также проведение индексации пенсий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что в следующем году:

Расходы государства предусматриваются на уровне 4,8 трлн грн.

Это на 415 млрд грн выше уровне 2025 года.

Доходы – в 2,826 трлн грн.

Это на 446,8 млрд грн больше.

Дефицит прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП.

Это, отмечается, на 3,9 процентных пункта меньше по сравнению с 2025 годом.

Потребность во внешнем финансировании составит 2,079 трлн грн.

"Приняли проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной Рады. Сейчас вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Главный приоритет бюджета – безопасность и оборона, наша социальная устойчивость", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: все свои поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны. В частности, на:

Денежное обеспечение военных.

Поддержку их семей.

Усиление ПВО.

Разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов.

Сколько денег пойдет на оборону

В общем, отметила Свириденко, на оборону будет направлено 2,8 трлн грн. Что, по ее словам, составляет 27,2% ВВП.

При этом на производство оружия пойдет "по меньшей мере 44,3 млрд грн" Эти деньги, отмечается, будут направлены на:

Украинские боеприпасы.

Ракеты.

Противоракетную оборону.

Авиационную и бронетанковую технику.

Повышение зарплат педагогам

На образование предполагается выделить 265,4 млрд грн. При этом, по словам премьера, планируется провести значительное повышение средней зарплаты педагогических работников – на 50%.

Происходить же оно будет в два этапа. В частности:

На 30% – с 1 января 2026 года.

На 20% – с 1 сентября 2026-го.

Также ожидается повышение размера стипендий для более 163 тыс. студентов. По словам Свириденко, с 1 сентября 2026 года эти выплаты вырастут вдвое.

Врачам хотят повысить зарплаты

Повысить зарплаты планируют и врачам первичной и экстренной медицинской помощи. Ожидается, что их выплаты вырастут до 35 тыс. грн.

Также обещают увеличить выплаты медикам прифронтовых регионов.

"Чекап 40+: 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья – в первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья", – рассказала премьер.

Индексация пенсий

Кроме того, в правительстве планируют в 2026 году провести индексацию пенсий.

В целом же, отмечается, на пенсионные выплаты будет направлено 1,027 трлн грн. Что на 123,4 млрд грн больше, чем предполагалось на 2025 год.

Увеличение соцвыплат

Также предполагается существенный рост социальных выплат – на 45,3 млрд грн. В 2026-м на них готовятся направить 467,1 млрд грн.

"Помощь ВПЛ, поддержка лиц с инвалидностью и протезирование, еЯсла, Пакет школьника. Новое направление – финансирование мероприятий по поддержке демографического развития 24,5 млрд грн, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года", – рассказала премьер.

Сколько и на что еще пойдут деньги

Ветеранская политика, помощь с интеграцией в обществе – 17,9 млрд грн.

Поддержка бизнеса – 41,5 млрд грн.

Агропромышленный комплекс – 13,1 млрд грн.

Культура – 4,7 млрд грн.

Публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины – 45,9 млрд грн.

Наука – 19,9 млрд грн.

Когда ожидается принятие документа

Со своей стороны, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил: проект госбюджета на 2026 год будет рассмотрен на Комитете по вопросам бюджета уже 17 сентября. После этого:

18-19 сентября проект будет представлен в Верховной Раде.

"Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить представление поправок от депутатов", – пояснил он.

Примерно до середины октября продлится подготовка бюджетным Комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов.

До 20 октября должно состояться одобрение бюджетных предложений.

"Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением", – отметил нардеп.

Далее – доработка проекта бюджета и финальное одобрение до 20 ноября.

"Здесь тоже надо дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета. Параллельно будут двигаться изменения в Бюджетный Кодекс", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, до конца 2025 года Украине на войну не хватает около 300 млрд грн. Отмечается, что источников покрытия дополнительных расходов обороны пока нет, а правительство рассматривает внутренние заимствования и переговоры с международными партнерами.

