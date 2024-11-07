В Украине будут введены новые требования для бронирования от мобилизации: Шмигаль раскрыл подробности

В Украине для бронирования работников потребуют минимальной суммы зарплаты вместо средней по региону. Такая система обеспечит прозрачность в определении критически важных специалистов по экономике и обороне, для этого 15 ноября будет проведен аудит списка критически важных предприятий.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время Киевского международного экономического форума (КМЭФ). "Справедливая и прозрачная система бронирования является одним из важных вопросов для бизнеса", – отметил Шмигаль.

Правительство Украины стремится достичь баланса между потребностями сил обороны и сохранением трудоспособной экономики, чтобы ключевые специалисты могли продолжать работать, а защитники на передовой получали необходимую ротацию. Для этого до 15 ноября будет проведен аудит списка критически важных предприятий, по результатам которого будут представлены обновленные правила бронирования.

Аудит критически важных предприятий активно продолжается, а те, у кого бронирование заканчивается, могут его продлить, если они были забронированы до 31 мая этого года. После завершения аудита будут установлены конкретные параметры, позволяющие более объективно определять критичность предприятий.

Одним из важных нововведений станет требование минимальной суммы заработной платы для работников, претендующих на бронирование. Ранее расчет велся по среднему показателю в регионе, а теперь будет установлена четкая минимальная сумма, что обеспечит прозрачность этого процесса. Шмигаль подчеркнул, что новые правила не изменят критически существующую систему, но позволят более четко оценивать необходимость бронирования конкретных работников.

Кроме вопросов бронирования правительство развивает национальные программы, направленные на поддержку украинских производителей и стимулирование экономики. В этом году был полноценно запущен ключевой проект "Сделано в Украине", в рамках которого развиваются многочисленные инициативы по поддержке перерабатывающей промышленности. В частности, количество индустриальных парков приближается к 100, а государство компенсирует расходы по их обустройству.

Продолжается также программа грантов єРобота, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря этой программе с начала года было создано и возобновлено более 20 тысяч бизнесов. В то же время, действует программа "5-7-9", которая обеспечивает льготные кредиты для новых инвестиций в размере от 5% до 9%. Только в этом году уже выдано более 20 тысяч льготных ссуд, что позволяет бизнесу развиваться даже в тяжелых экономических условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для предприятий, желающих получить статус критически важных, чтобы бронировать работников, установят минимальный уровень зарплаты в пределах 19-20 тысяч гривен в месяц. Критерии предоставления этого статуса будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики во избежание манипуляций и злоупотреблений.

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