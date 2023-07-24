В Украине банки обновили курс доллара 24 июля: сколько стоит валюта и где выгоднее покупать и продавать
В Украине в понедельник, 24 июля, наличный курс доллара составляет 37,14/37,20 грн/$ (покупка/продажа). Так, на покупку стоимость валюты снизилась на копейку, на продажу остались неизменной по сравнению с 23 июля.
Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.
Среди крупных украинских банков самый большой курс доллара на покупку установил ПУМБ – 36,75 грн/$. В свою очередь наименьший – OTP Bank – 36,15 грн/$.
На продажу наибольшую стоимость определил Креди Агриколь Банк – 37,60 грн/$. При этом наименьшую – ПриватБанк – 37,15 грн/$.
Каким будет курс доллара на этой неделе?
В Украине в период текущей недели (с 24 по 30 июля) на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная ситуация – "состояние равновесия", прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "качать" валютный рынок в ту или иную сторону.
По его словам, на последнюю неделю июля сформировалась достаточно положительная экономическая конъюнктура, свидетельствующая о дальнейшей стабильности на валютном рынке:
- определен вектор НБУ на постепенную либерализацию валютного рынка (это возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют);
- рекордные международные "запасы" в размере $39 млрд;
- анонсировано снижение учетной ставки НБУ как минимум на 1-2% (с 25% до 24-23%), а к концу года учетная ставка может снизиться до 20%.
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