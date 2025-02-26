В США могут разморозить помощь для Украины: какие программы готовы финансировать

Топ-чиновники Государственного департамента США планируют расширить список замороженных программ внешней помощи для Украины. Это может предоставить доступ к экономической помощи, связанной с безопасностью, которая приостановлена.

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Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на документ, разработанный в американском внешнеполитическом ведомстве, и слова официального представителя Госдепа и другие источники. Если эта политика будет принята, она будет включать исключения, выходящие за пределы тех, которые госсекретарь США Марко Рубио разрешил в качестве "жизненно необходимой" помощи для финансирования мировых программ по разминированию и контролю за наркотрафиком.

Но пока неясно, что будут касаться исключения контролируемого Госдепартаментом программ иностранного военного финансирования Украины. На сегодня Конгресс США выделил на такую помощь более 4 миллиардов долларов, и большая часть из этих средств уже была израсходована (некоторые заключенные контракты длятся годами, что затрудняет определение точной суммы).

Это может свидетельствовать о разногласиях внутри администрации Дональда Трампа относительно политики в отношении Украины. Хотя в самом Госдепартаменте уклонились от вопросов о том, предоставлялись ли Украине новые освобождения от ограничений, в заявлении учреждения отметили, что "программы, которые служат интересам нашей нации будут продолжаться, а программы, которые не отвечают нашим национальным интересам", не будут восстановлены.

Согласно информации в полученном документе, предложенные исключения охватывают различные программы – от общей экономической поддержки и уничтожения наземных мин до контроля над оборотом наркотиков и здравоохранения. Также исключения могут быть сделаны для программ поддержки демократических институтов и гражданского общества в Украине, но не для программ DEI (Разнообразие, Справедливость, Привлечение).

Для расширения перечня исключений главному заместителю помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрию Киму поручили составить список программ, касающихся Украины. Сам процесс происходит в обход департамента по вопросам помощи иностранным государствам, который возглавляет соратник Трампа и известный противник предоставления иностранной помощи Пит Марокко, игравший основную роль в ликвидации агентства USAID.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США суд отменил указ Дональда Трампа о замораживании финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и обязал его возобновить. Это явилось первым решением, связанным с прекращением финансирования программ иностранной помощи на 90 дней в США.

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