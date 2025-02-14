Первое подобное решение в США: суд обязал Трампа возобновить финансирование USAID

В США суд отменил указ президента Дональда Трампа о заморозке финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и обязал восстановить его. Это стало первым решением, связанным с прекращением финансирования программ иностранной помощи на 90 дней.

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Как сообщает Associated Press, соответствующее постановление было принято федеральным судьей Амиром Али на иск двух организаций: Коалиции в защиту вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению. Судья обвинил Трампа в нанесении "масштабного ущерба" зарубежным организациям.

Однако судья посчитал, что Белый дом не предложил объяснений, почему полная остановка помощи была единственным вариантом для пересмотра целесообразности финансирования. Кроме того, в суде не увидели достаточных "рациональных причин игнорировать... бесчисленное количество малых и крупных предприятий, которым придется закрыть программы или вообще закрыть свой бизнес".

Постановление также запрещает госсекретарю Марко Рубио и представителям администрации Трампа выполнять приказы об ограничении предоставления помощи иностранным проектам. Решение судьи касается только контрактов, действовавших до 20 января, когда Трамп подписал указ о замораживании иностранной помощи.

Судья Али также отверг аргументы администрации Трампа касательно нейтрализации последствий замораживания финансирования в виде разрешения финансирования лишь некоторых программ. При этом он отклонил ходатайство об отмене указа Трампа в целом, ограничившись лишь решением о временном запрете к его исполнению.

Ранее СМИ сообщали, что демократы в Конгрессе США обеспокоены решением Трампа прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его в подчинение Госдепу. Они отмечали, что у президента нет полномочий ликвидировать организацию, которая финансируется Конгрессом.

Что происходит с USAID и финансированием его программ

Сразу после инаугурации Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно, были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом.

В то же время миллиардер и соратник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск даже сообщил о закрытии USAID. Так, 3 февраля Маск заявил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID". "Мы закрываем его", – цитирует Маска CNN.

Миллиардер тогда подчеркнул, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID. По словам миллиардера, он несколько раз переспрашивал, точно ли глава государства уверен в таком решении. "По USAID, мы это детально обсудили, и он согласился, что нам следует его закрыть", – сказал Маск.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2023-2024 годах Украина получила по программам USAID 23,15 млрд долларов, причем в прошлом году в Украине действовало 39 программ USAID. В частности, в рамках разных проектов деньги на программы USAID получали государственные учреждения, общественные организации, благотворительные фонды и СМИ.

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