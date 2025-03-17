В США готовятся к бургерному кризису: назревает дефицит популярного продукта

Средняя цена говяжьего фарша в США выросла с 3,90 доллара в 2020 году до 5,60 доллара в 2025 году из-за дефицита скота и ограниченного импорта. Введение Трампом новых тарифов может еще больше поднять цены, усугубляя кризис на рынке.

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Об этом пишет издание The Economist. Проблемы в американском сельскохозяйственном секторе не ограничиваются только дефицитом яиц.

В стране наблюдается нехватка говядины, что приводит к росту цен на популярные мясные продукты, в частности бургеры. Политика Дональда Трампа по повышению пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции лишь усложняет ситуацию, усиливая инфляционное давление.

По данным The Economist, средняя цена фунта (0,45 кг) говяжьего фарша выросла с 3,90 долл. в январе 2020 года до 5,60 долл. сейчас. Это рост на 45%, что значительно превышает общий уровень инфляции в стране. Основная причина этой тенденции – сочетание высокого спроса и недостаточного предложения.

Американское стадо крупного рогатого скота значительно сократилось за последнее десятилетие из-за нехватки инвестиций. Фермеры еще в 2010-х годах не вкладывали средства в расширение своих хозяйств, что сейчас вылилось в уменьшение производства мяса. Спрос на говядину в США остается стабильно высоким, ведь американцы традиционно потребляют большое количество бургеров и стейков. Но ограниченное предложение вынуждает цены расти.

До поры до времени дефицит говядины удавалось сдерживать благодаря импорту. В 2023 году США импортировали рекордные 2 миллиона голов живого крупного рогатого скота и 4,6 млрд фунтов (2,1 млрд кг) мяса. Это позволило временно стабилизировать цены.

Однако Дональд Трамп намерен ввести новые высокие тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции, что, вероятно, коснется и говядины. В своем обращении на платформе Truth Social 3 марта он призвал американских фермеров "готовиться" выращивать еду для внутреннего рынка и "получать удовольствие" от этого процесса.

По словам экспертов, такие ограничения только ускорят рост цен и приведут к еще большему сокращению запасов. Кроме того, есть риск возврата приостановленной 25% пошлины на импорт говядины из Канады и Мексики. Это может создать серьезные проблемы для всей отрасли, ведь значительная часть производства базируется на международном сотрудничестве.

К примеру, коровы могут несколько раз пересекать границу, прежде чем их мясо попадет на полки магазинов в США. Часто телят выращивают в Мексике, затем откармливают в США, а забивают в Канаде. После этого мясо возвращается на американский рынок. Если Трамп введет новые пошлины, эта система может сорваться, что только усугубит кризис.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за стремительного роста цен на яйца ресторан в Канзасе ввел доплату в 50 центов за блюда с яйцами, чтобы покрыть расходы. И пока Белый дом уверяет американцев, что на самом деле продукт якобы подешевел, в США набирает популярность выращивание собственных кур, а услуга их аренды стала настоящим трендом.

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