В России возник рекордный дефицит кадров: "позволит парализовать террористов"

В России возник рекордный дефицит кадров. Сотрудников не хватает на 42% промышленных предприятий и это может парализовать террористов.

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"Российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы. В июле 2023 года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку работников. Ужесточение санкций с уклоном на удар по российскому ВПК позволит парализовать террористов", – написал на своей странице в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Проблему с дефицитом кадров признают и в РФ. Большим ударом для экономики страны-агрессора есть дефицит рабочих рук. Он оказывает давление на российские компании с начала войны в Украине, и продолжает усиливаться. По состоянию на июнь 2023 года работодателям не хватало менее 2 млн сотрудников против 1,9 млн в мае, следует из данных Росстата, пишет российское издание "Ведомости".

Закрыть вакансии не выходит даже с учетом увеличения численности рабочей силы: в апреле-июне она выросла на 300 тыс. к предыдущему кварталу и достигла 75,8 млн, сообщил Росстат. А вот зарегистрированный в июне уровень безработицы остался на историческом минимуме – 3,1%.

После массового отъезда россиян за границу в 2022 году, во время которого страну могли покинуть от 600 тыс. до 1 млн граждан, Минэкономразвития страны-агрессора зафиксировало сокращение рабочей силы на 600 тыс. человек, до 74,9 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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