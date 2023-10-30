Польские перевозчики угрожают заблокировать границу Украины: чего требуют

Польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года. Причина – забастовка польских перевозчиков, требующих, в частности, вернуть украинским перевозчикам систему выдачи разрешений на перевозки. Начало забастовки запланировано на ноябрь-декабрь.

Бастовать поляки хотят из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцам после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. Об этом сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины (МТАУ).

"С 3 ноября польские перевозчики планируют бастовать и перекрывать все границы с Украиной. Забастовка планируется на два месяца. Все границы они перекрыть не смогут, будут делать определенные дежурства между границами. В связи с этим, возможны еще больше задержки авто и сложнее их постановка", – говорится в сообщении.

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При этом в МТАУ опубликовали документ, свидетельствующий, что первое собрание участников забастовки согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска "Корчова" на 3 ноября. Ожидаемое начало – в 10 утра.

Чего хотят польские перевозчики

Вернуть украинским перевозчикам выдачу разрешений на перевозки.

Дело в том, что, как сообщили ранее в Мининфраструктуры, соглашение о либерализации предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений.

Усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ.

Речь идет о документе, предоставляющем право на использование автомобильного транспортного средства автомобильного перевозчика-резидента для международной автомобильной перевозки груза или проезда без груза по территории иностранных государств – членов Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) в течение определенного в нем срока.

Запретить регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС.

Ввести отдельную очередь в электронной очереди для автомобилей на номерах ЕС.

Создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур.

Получить доступ к системе "Шлях".

Впрочем, окончательного решения о блокировании границы между Польшей и Украиной пока нет. "В настоящее время есть возможность избежать запланированных забастовок", – отметили в МТАУ, не вдаваясь в подробности.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от США 700 млн долларов на модернизацию пунктов пропуска через границу, портов и железных дорог. В частности, сейчас идут переговоры об открытии еще 4 пунктов пропуска на границе с Польшей.

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