На границе Украины с Польшей могут появиться новые пункты пропуска: где построят и за чьи деньги

Украина получит от США 700 млн долларов на модернизацию пунктов пропуска через границу, портов и железных дорог. В частности, сейчас идут переговоры по открытию еще 4 пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он отметил, что этими пунктами могут стать:

"Адамчуки – Збереже";

"Млынище – Слипче";

"Варяж – Усьмеж";

"Белз – Будинин".

Кроме того, будет расширен пункт пропуска "Рени" (на границе с Молдовой). Ожидается, что это позволит увеличить транспортный поток с нынешних 40 до минимум 300 грузовиков в сутки.

"В условиях ограниченных возможностей транспортировки украинской продукции по Черному морю развитие логистической инфраструктуры на суше, увеличение пропускной способности дунайских портов приобретают особо важное значение. Потому что речь идет не только о поддержке экспортеров, но и о создании новых рабочих мест при строительстве инфраструктуры, ее модернизации и доведении до уровня европейских стандартов", – подчеркнул Гетманцев.

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При этом он отметил: также на границе Украины и ЕС могут появиться совместные пункты пропуска. Такую идею, в частности, поддерживают в:

Генеральном директорате по мобильности и транспорту;

Генеральном директорате по вопросам налогообложения и таможни Еврокомиссии.

"Это значительная экономия не только времени, тратящегося на пересечение государственной границы, но и средств – ведь нужно будет строить инфраструктуру не для двух пунктов, а для одного. А сэкономленные финансовые ресурсы могут быть направлены на создание дополнительных пунктов пропуска в других местах", – объяснил необходимость совместных пунктов пропуска нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европейском парламенте поддержали инициативу Еврокомиссии по созданию фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства будут предоставляться нашему государству в период следующих 4 лет.

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