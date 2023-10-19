На границе Украины с Польшей могут появиться новые пункты пропуска: где построят и за чьи деньги
Украина получит от США 700 млн долларов на модернизацию пунктов пропуска через границу, портов и железных дорог. В частности, сейчас идут переговоры по открытию еще 4 пунктов пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он отметил, что этими пунктами могут стать:
- "Адамчуки – Збереже";
- "Млынище – Слипче";
- "Варяж – Усьмеж";
- "Белз – Будинин".
Кроме того, будет расширен пункт пропуска "Рени" (на границе с Молдовой). Ожидается, что это позволит увеличить транспортный поток с нынешних 40 до минимум 300 грузовиков в сутки.
"В условиях ограниченных возможностей транспортировки украинской продукции по Черному морю развитие логистической инфраструктуры на суше, увеличение пропускной способности дунайских портов приобретают особо важное значение. Потому что речь идет не только о поддержке экспортеров, но и о создании новых рабочих мест при строительстве инфраструктуры, ее модернизации и доведении до уровня европейских стандартов", – подчеркнул Гетманцев.
При этом он отметил: также на границе Украины и ЕС могут появиться совместные пункты пропуска. Такую идею, в частности, поддерживают в:
- Генеральном директорате по мобильности и транспорту;
- Генеральном директорате по вопросам налогообложения и таможни Еврокомиссии.
"Это значительная экономия не только времени, тратящегося на пересечение государственной границы, но и средств – ведь нужно будет строить инфраструктуру не для двух пунктов, а для одного. А сэкономленные финансовые ресурсы могут быть направлены на создание дополнительных пунктов пропуска в других местах", – объяснил необходимость совместных пунктов пропуска нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европейском парламенте поддержали инициативу Еврокомиссии по созданию фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства будут предоставляться нашему государству в период следующих 4 лет.
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