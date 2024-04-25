В очередях сотни грузовиков: что происходит на польско-украинской границе

Около 150 грузовиков застряли на пункте пропуска "Рава-Руська" из-за блокировки польскими фермерами. Однако пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" остается открытым, там наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 25 апреля в эфире телемарафона. "Ситуация не изменилась, одно направление сейчас блокируется – "Рава-Руська" – и по состоянию на утро сегодня в очереди на территории Польши в сторону Украины здесь ожидает где-то 150 грузовиков ", – сказал Демченко.

Спикер отмечает, что "определенное количество грузовиков через это направление все же могут ехать " в обоих направлениях. Польские фермеры допускают определенный транспорт, но объем перевозок остается ниже пропускной способности.

В то же время пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украино-польской границе остается разблокированным после завершения акции протеста польских фермеров. "По направлению пропуска Ягодин, который несколько дней назад разблокировали, мы видим уже достаточно столь интенсивное движение в обоих направлениях", - отметил Демченко.

За минувшие сутки на этом пункте пропуска границу пересекло 1300 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Демченко напомнил, что во время блокировки КПП польские фермеры отпускали всего 60-100 грузовиков в Украину в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Он подчеркнул, что, независимо от обоснования протестов, польские власти не могут допустить блокирования переходов и причинения таким образом вреда Украине – ведь сейчас "решается судьба войны".

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