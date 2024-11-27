В обменниках Украины переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подорожал доллар. В полдень 27 ноября они выставили курс на среднем уровне 41,43/41,82 грн (покупка/продажа), что на на 3 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Выросла стоимость валюты и в банках. Там ее определили на среднем уровне 41,35/41,8 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. выше в покупке;

на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,75-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

OTP Bank – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

OTP Bank – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс вырос и установил рекорд

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 27 ноября до 41,5 грн. Который на 6 коп. выше прошлого, а также рекордный в истории Украины.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил этот показатель.

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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