В обменниках Украины отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно повысили курс доллара. В полдень 25 марта они определили его в средние 41,37/41,81 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожал наличный доллар и в банках. Там его стоимость выставили на среднем уровне 41,35/41,95 грн (покупка/продажа) – это:

на 7 коп. дороже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,85-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Кредобанк – 41,98 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн;

Глобус – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,51 грн. В частности:

Приватбанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн;

Глобус – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ожидает, что до конца текущей рабочей недели (28 марта) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,1 до 41,95 грн. То есть, не исключается снижение его в покупке.

В обменниках же стоимость валюты прогнозируется в пределах от 41,15 до 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В целом же, по его словам, пик весенних полевых работ у аграриев "подстрахует гривню на этой неделе". Дело в том, что:

судя по активности аграриев по продаже валюты последние несколько недель, "оборотных средств в гривне им не хватает";

это простимулирует продажу валюты агрокомпаниями на торгах "практически во все оставшиеся дни марта".

"Подобные распродажи валюты облегчают задачу Нацбанка по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке и частично экономят регулятору резервы. Поскольку дефицит валюты закрывается в этом случае не только регулятором, но и агроэкспортером", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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