В украинских банках готовятся существенно менять курс: что будет с долларом

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (28 марта) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,95 грн. Вечером же 24 марта банки покупают валюту по 41,3 грн, а продают по 41,85 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,15 до 41,85 грн. Вечером же 24 марта обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,25 грн;

продают по 41,77 грн.

"Оптовые обменные пункты (валютообмен от 1 000 долларов в эквиваленте) будут готовы повышать ценники приема еще на 5-10 копеек. А также снижать свои ценники продаж еще на 3-5 копеек, сравнивая с котировками розничных обменников", – отметил эксперт.

В целом же, по его словам, главных факторов, которые будут влиять на курсовую ситуацию в Украине в последнюю полную рабочую неделю марта, будет несколько. В частности:

собственно, "закрытие месяца";

закрытие первого квартала 2025 года;

реакцией украинского и мирового рынка на геополитические новости;

экономические данные по США и странам ЕС.

В то же время, отметил Козырев, пик весенних полевых работ у аграриев "подстрахует гривню на этой неделе". Дело в том, что:

судя по активности аграриев по продаже валюты последние несколько недель, "оборотных средств в гривне им не хватает";

это простимулирует продажу валюты агрокомпаниями на торгах "практически во все оставшиеся дни марта".

"Подобные распродажи валюты облегчают задачу Нацбанка по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке и частично экономят регулятору резервы. Поскольку дефицит валюты закрывается в этом случае не только регулятором, но и агроэкспортером", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!