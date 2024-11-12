В обменниках существенно изменили стоимость доллара: по какому курсу теперь покупают валюту

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 12 ноября они определили его курс в средние 41,42/41,78 грн (покупка/продажа), что на 26 коп. дороже в покупке и на 18 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.

Видео дня

Произошли изменения и в банках – однако менее существенные. Там курс наличного доллара определили в средние 41,2/41,65 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения покупают доллары по 41-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн.

Продают же они валюту по 41,6-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в 2025 году

В то же время, partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн, передает finance.ua.

При этом он напомнил: ежегодный уровень девальвации поддерживается примерно на уровне доходности гривневых активов. Делается это, по его словам, для того, чтобы "они превышали нулевую или 1-1,5%-ную доходность по валютным активам".

"Девальвация происходит линейно, без особых скачков. Она действительно лишь в том, чтобы был смысл еще держать гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ и чтобы не было их оттока на валютный рынок. …Пока я вижу, что девальвация будет на уровне 6-9%. То есть, если сейчас мы завершаем год на условном показателе 42 грн/доллар, то следующий год курс может быть 44-45 грн/доллар. Но это не прогноз, это то, что мы видим по нашим расчетам", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!